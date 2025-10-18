Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, Pioli e un ritorno a San Siro da non fallire. Lui si appella anche alle divinità

Fiorentina, Pioli e un ritorno a San Siro da non fallire. Lui si appella anche alle divinità
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 00:38
Niccolò Righi

“Domenica è la mia 500esima partita in serie A e il giorno dopo compio 60 anni. Se esiste un Dio del calcio…”. È uno Stefano Pioli che si appella anche alla sacralità per invertire il trend negativo della sua Fiorentina e raccogliere la prima vittoria in campionato. Il tecnico viola ha parlato ieri in conferenza stampa, nella giornata di antivigilia del match che 512 giorni dopo lo riporterà a San Siro: "Avrei voluto un altro momento per tornare a San Siro ma adesso non sto pensando alle emozioni che inevitabilmente ci saranno. Sono concentrato sul nostro momento nonostante lì abbia vissuto emozioni bellissime. I giocatori? Con i ragazzi ho condiviso un percorso importante. Sarà emozionante incontrarli, ma ci penserò dopo la partita. Prima devo preparare troppe cose. Quello che succederà domenica lo vivrò, ma non è una priorità".

In casa Fiorentina, poi, a complicare una situazione già particolarmente difficile ci ha pensato l’infortunio occorso in nazionale da Moise Kean: "Moise ha lavorato i primi giorni fuori dalla squadra, soprattutto in piscina. Negli ultimi giorni poi è stato in campo e oggi parzialmente col resto del gruppo, abbiamo buone sensazioni ma abbiamo evitato cambi di direzione e contatti. Domani sarà l'allenamento decisivo, dove farà un po' di partita, calcerà in porta e farà cambi di direzione, quindi quello ci farà capire". Recuperati invece Pongracic e Sohm.

Se il numero 20 non dovesse farcela, pronto un attacco formato da Piccoli e Gudmundsson, quest'ultimo autore di un rendimento a due facce con la nazionale e con la Fiorentina. "Queste due gare gli hanno fatto bene - il commento di Pioli sull'islandese - è tornato in una condizione fisica e mentale migliore. Da lui mi aspetto di più".

Infine, la chiosa sulla cosa che più manca in questo momento alla squadra: "A noi manca la vittoria, solo quello. Nella nostra testa mancano i punti. Le sconfitte fanno perdere fiducia e autostima. Noi siamo delle persone privilegiate ma abbiamo un'anima e tutti vorremmo dare una soddisfazione. Le vittorie non arrivano per caso. Sono sicuro che usciremo da questa situazione, la serietà e la compattezza del gruppo mi danno fiducia".

