Marsiglia fuori dalla Champions, dalla Francia sicuri: De Zerbi a rischio addio

Dopo la sconfitta subita a Bruges e la conseguente eliminazione dalla Champions League, dalla Francia si rumoreggia di una possibile separazione anticipata fra il Marsiglia ed il proprio tecnico, Roberto De Zerbi. L'emittente RMC Sport definisce la posizione del tecnico "in grande pericolo", con discussioni in corso tra le parti per una possibile separazione dell'allenatore italiano. Non è chiaro se si parli di esonero - ipotesi che, come riporta Sky Sport, il Marsiglia avrebbe smentito - oppure di un addio da parte del tecnico, o ancora di una scelta consensuale.

A cambiare le carte in tavola rispetto all'intenzione di costruire con lui il futuro sarebbe stata chiaramente l'eliminazione precoce nel percorso europeo. Durante un'intervista rilasciata ai microfoni di RMC Sport, il direttore sportivo Medhi Benatia aveva avuto parole forti, ma aveva comunque risparmiato Roberto De Zerbi per colpire i giocatori: "Spero che i giocatori si siano consapevoli che stasera, è una colpa professionale. Ho perso le partite nella mia carriera, raramente ho provato questo sentimento di vergogna".

Tornano in mente le parole che il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, ha pronunciato nel corso di una intervista rilasciata al Telegraph soltanto tre giorni fa: "Rinnovare il contratto di De Zerbi a scadenza nel 2027? Certo, sarei felice che Roberto restasse a lungo. Vorrei che diventasse per l’OM quello che Diego Simeone è per l’Atletico Madrid". È possibile che una posizione così netta sia cambiata per un risultato? In queste ore si saprà.