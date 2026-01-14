Dolori milanesi: l'Inter perde Calhanoglu fino a febbraio. Milan, ko Fullkrug

L’Inter perde il proprio cervello, il Milan il proprio centravanti di scorta. Gli esami a cui si è sottoposto Hakan Calhanoglu dopo la gara con il Napoli hanno infatti certificato, come da comunicato ufficiale del club nerazzurro, un risentimento muscolare al soleo sinistro. I tempi sono da valutare, ma lo stop del turco avrà una durata di circa tre settimane.

Calhanoglu salterà così almeno sei partite, comprese le ultime due di Champions League con Arsenal e Borussia Dortmund. Il suo rientro, orientativamente, dovrebbe avvenire al Mapei Stadium con il Sassuolo nel weekend del 7/8 febbraio. È un deja-vu: già l’anno scorso Calhanoglu saltò praticamente per intero il mese di gennaio.

È di entità minore, invece, l’infortunio che ha riguardato Niclas Fullkrug, vittima di un trauma diretto al piede nella gara con la Fiorentina, che ha portato a un’infrazione di una falange di un dito. L’intervento dei sanitari rossoneri ha ridotto il danno, ma il centravanti tedesco salterà sicuramente le prossime due di campionato con Como e Lecce, per poi rientrare con la Roma o più probabilmente con il Bologna. E pensare che l'ex West Ham sembrava del tutto disinteressato alla maledizione che da anni colpisce chi indossa la mitica maglia numero 9 del Milan.