Empoli riparte da Caserta: “Nove finali per cambiare la stagione”

È stato presentato ufficialmente il nuovo allenatore dell’Empoli, Fabio Caserta, chiamato a guidare la squadra dopo l’esonero di Alessio Dionisi. Il tecnico ha mostrato fin da subito grande motivazione: “Fare l’allenatore per l’Empoli è un grande onore, ringrazio il presidente e il ds per avermi dato l’occasione di misurarmi con una piazza storica, e ho davvero tanto entusiasmo. Non mi preoccupa il momento di difficoltà, non c’è da pensare a cosa è stato, c’è solo da pensare a quello che c’è da fare nelle nove finali che ci mancano per centrare il nostro obiettivo”. Caserta ha poi invitato tutti a concentrarsi solo sul prossimo impegno: “Non voglio guardare la classifica, voglio solo pensare al Mantova, contro il quale sarà una gara difficile. Ho trovato un gruppo di ragazzi volenterosi, applicati, non al massimo sotto l’aspetto mentale, come è normale che sia, e sarà su questo ciò su cui lavoreremo: dobbiamo giocare con la tranquillità di una squadra che crede nei propri mezzi, perché è la paura che fa sbagliare”. Il tecnico ha parlato anche di identità di gioco: “Il sistema conta fino a un certo punto, conta più l’interpretazione. Voglio una squadra che ha voglia di ottenere il risultato e già sabato sarà importante ritrovare la vittoria, unica medicina per superare i problemi”. Infine ha spiegato la scelta di lasciare il Bari per accettare un contratto breve: “A me del prossimo anno interessa poco: sono qui con entusiasmo per ottenere risultati e farmi apprezzare come uomo e professionista. Ho accettato i quattro mesi perché credo in questo progetto e nel mio lavoro”.

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha riconosciuto le difficoltà della stagione, spiegando però la fiducia nel finale di campionato: “Ai nostri tifosi avrei voluto regalare una stagione di non sofferenza dopo l’anno scorso, un finale davvero amaro dopo quattro anni di Serie A, ma questa stagione ci ha dato questa dimensione di sofferenza, anche se siamo convinti si potrà avere un esito positivo”. Il numero uno del club ha invitato a non soffermarsi sul passato: “È inutile ragionare su quanto accaduto, non serve raccontare la stagione perché ci toglie energie da mettere altrove. Nel girone di andata abbiamo fatto comunque 27 punti, che vuol dire aver fatto anche prestazioni dignitose: io credo che qui ci siano dei buoni contenuti, c’era solo bisogno di una scossa”. Da qui la scelta di puntare sull’energia del nuovo tecnico: “Ci siamo affidati quindi all’entusiasmo di Fabio Caserta per raggiungere l’obiettivo che ora è quello”. Il presidente ha poi mandato un messaggio ai sostenitori azzurri: “Ai tifosi dico solo grazie per la pazienza, ma solo a coloro che pagano il biglietto e hanno il diritto di criticare; chi non paga magari parli meno”.

A intervenire anche il direttore sportivo Stefano Stefanelli, che ha voluto salutare il tecnico uscente prima di voltare pagina: “Voglio ringraziare mister Dionisi, che ha messo professionalità e impegno in questa esperienza, anche se poi l’andamento non è stato soddisfacente. È una cosa che accade nel calcio ed è noto che spesso a pagare è solo l’allenatore”. Il dirigente ha però sottolineato come tutta la società sia chiamata a fare una riflessione: “Tutti dobbiamo fare un esame di coscienza in vista di questo ultimo step di campionato, dove ci attendono nove finali”. Infine Stefanelli ha spiegato le ragioni della scelta di Caserta: “Siamo convinti che ci trasmetterà energia e positività. Aveva voglia di allenare l’Empoli e questo sarà importante per dare una svegliata alla squadra”.