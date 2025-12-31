Comanda l'Arsenal. Maresca piange, Zirkzee-gol ma lo United delude: Premier, risultati e classifica

A ridosso della fine del 2025, l'Arsenal chiude con una festa ad Emirates Stadium: detronizzato l'Aston Villa 4-1, che torna così con i piedi per terra. I Gunners così centrano l'allungo a +5 in vetta di Premier League, lanciando un messaggio forte e chiaro al Manchester City inseguitore incallito e atteso il primo gennaio dalla trasferta spinosa col Sunderland. Maresca rivive l'incubo e subisce la seconda rimonta di fila da situazione di vantaggio: da 2-1, il Bournemouth riacciuffa il Chelsea 2-2 e rovina la festa ai Blues. Così come l'aggancio al Liverpool quarto.

Stessa occasione persa dal Manchester United, con la netta differenza dell'avversario sfidato: il Wolverhampton ultimissimo in classifica, contro il quale non è riuscito ad andare oltre l'1-1, con l'ex Bologna Zirkzee in gol da titolare. È il primo punto dei Wolves dopo 11 sconfitte consecutive, il terzo della stagione problematica. Il Newcastle di Tonali dimentica il ko con i Red Devils e riparte a fuoco lontano da casa: 3-1 inferto al Burnley e nono posto raggiunto a pari punti con Brentford e Palace.

Il Nottingham Forest non reagisce dopo la sconfitta polemica contro il City, ma il West Ham salva Sean Dyche e accorcia a -4 dalla salvezza nel duello da pareggio col Brighton.

19a giornata, programma completo

Martedì 30 dicembre

Burnley - Newcastle 1-3

Chelsea - Bournemouth 2-2

Nottingham - Everton 0-2

West Ham - Brighton 2-2

Arsenal - Aston Villa 4-0

Manchester United - Wolverhampton 1-1

Giovedì 1 gennaio

Crystal Palace - Fulham

Liverpool - Leeds

Brentford - Tottenham

Sunderland - Manchester City

Classifica

1. Arsenal 45 punti*

2. Manchester City 40

3. Aston Villa 39*

4. Liverpool 32

5. Chelsea 30*

6. Manchester United 30*

7. Sunderland 28

8. Everton 28*

9. Brentford 26

10. Crystal Palace 26

11. Newcastle 26*

12. Fulham 26

13. Tottenham 25

14. Brighton 25*

15. Bournemouth 23*

16. Leeds 20

17. Nottingham Forest 18*

18. West Ham 14*

19. Burnley 12*

20. Wolverhampton 3*

*una gara in più