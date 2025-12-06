Catania show, 2-0 al Crotone e +5 sul Benevento. Trento beffa il Cittadella al 91'

Doppia vittoria negli anticipi della 17ª giornata di Serie C. Nel Girone C il Catania consolida il primato battendo 2-0 il Crotone al 'Massimino' e portandosi a +5 sul Benevento secondo in classifica, che domenica sarà impegnato in trasferta contro la Cavese. Gli etnei hanno archiviato la pratica con le reti di Corbari nel primo tempo e Lunetta nella ripresa, confermando lo stato di grazia che li vede sempre più lanciati verso la vetta del raggruppamento. Il Crotone, invece, incassa la sconfitta e rimane a quota 24 punti.

Girone A: Trento vincente in extremis

Nel Girone A successo in extremis per il Trento, che piega 1-0 il Cittadella grazie a un gol al 91' di Capone. Una rete al fotofinish che regala tre punti pesantissimi ai gialloblù in chiave playoff e condanna i veneti a chiudere a dieci la striscia di risultati utili consecutivi.

Di seguito il quadro completo del turno con le classifiche dei gironi (fra parentesi il numero di gare disputate):

SERIE C (16), 17ª GIORNATA

GIRONE A

Trento-Cittadella 1-0

90'+1 Capone

Sabato 6 dicembre

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Renate

Domenica 7 dicembre

Ore 12:30 - Arzignano Valchiampo-Inter U23

Ore 14:30 - Novara-Vicenza

Ore 14:30 - Union Brescia-Lumezzane

Ore 17:30 - Pro Patria-Dolomiti Bellunesi

Lunedì 8 dicembre

Ore 14:30 - Albinoleffe-Ospitaletto Franciacorta

Ore 14:30 - Lecco-Alcione

Ore 14:30 - Virtus Verona-Pergolettese

Ore 15:00 - Giana Erminio-Triestina

Classifica - Vicenza 42 (16), Union Brescia 30 (16), Lecco 30 (16), Cittadella 28 (17), Alcione Milano 27 (16), Inter U23 26 (16), Trento 23 (17), Pro Vercelli 23 (16), Giana Erminio 20 (16), Renate 20 (16), Novara 19 (16), Dolomiti Bellunesi 18 (16), Lumezzane 17 (16), Arzignano 17 (16), AlbinoLeffe 17 (16), Ospitaletto 15 (16), Pergolettese 14 (16), Virtus Verona 13 (16), Pro Patria 12 (16), Triestina -5 (16)

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Sabato 6 dicembre

Ore 14:30 - Livorno-Arezzo

Ore 14:30 - Pianese-Gubbio

Ore 17:30 - Bra-Campobasso

Domenica 7 dicembre

Ore 12:30 - Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen

Ore 14:30 - Perugia-Ternana

Ore 14:30 - Torres-Pineto

Ore 17:30 - Ravenna-Pontedera

Lunedì 8 dicembre

Ore 14:30 - Ascoli-Forlì

Ore 14:30 - Carpi-Vis Pesaro

Riposa: Sambenedettese

Classifica - Arezzo 38 (15), Ravenna 38 (16), Ascoli 29 (15), Guidonia Montecelio 24 (15), Carpi 24 (15), Pineto 23 (15), Forlì 21 (15), Ternana 21 (15), Vis Pesaro 20 (15), Campobasso 19 (15), Gubbio 18 (15), Pianese 18 (15), Juventus Next Gen 18 (15), Sambenedettese 17 (16), Livorno 15 (16), Perugia 12 (15), Pontedera 12 (15), Bra 11 (15), Torres 8 (15)

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Catania-Crotone 2-0

14' Corbari (16), 52' Lunetta

Sabato 6 dicembre

Ore 14:30 - Casarano-Latina

Ore 14:30 - Siracusa-Foggia

Ore 14:30 - Sorrento-Potenza

Ore 17:30 - Giugliano-Team Altamura

Domenica 7 dicembre

Ore 14:30 - Monopoli-Atalanta U23

Ore 14:30 - Salernitana-Trapani

Ore 17:30 - Audace Cerignola-Casertana

Ore 17:30 - Cavese-Benevento

Ore 17:30 - Cosenza-Picerno

Classifica - Catania 37 (17), Benevento 32 (16), Salernitana 31 (16), Cosenza 29 (16), Casertana 28 (16), Crotone 24 (17), Casarano 24 (16), Potenza 23 (16), Monopoli 23 (16), Audace Cerignola 22 (16), Atalanta U23 21 (16), Trapani 21 (16), Cavese 17 (16), Sorrento 16 (16), Team Altamura 16 (16), Giugliano 15 (16), Latina 14 (16), Foggia 14 (16), Siracusa 13 (16), Picerno 13 (16)

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva