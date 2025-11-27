A Bologna arriva il Salisburgo. E il dodicesimo Ravaglia esordirà in Europa League

Il Bologna va a caccia di una vittoria anche in campo europeo, per tornare a correre in Europa League e rendere anche il territorio internazionale un contesto felice come si sta rivelando per i rossoblù quello del campionato. Per farlo, ci sarà da avere la meglio sul Salisburgo.

In conferenza stampa ha presentato la sfida il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano: "Le partite in Europa sono tutte complicate, non si conoscono mai gli avversari che si vanno ad affrontare. Possiamo basarci solo sulle immagini e sulle partite disputate in Europa. È una squadra forte, giovane, di qualità, prima in classifica nel loro campionato e abbiamo visto che può mettere in difficoltà chiunque. C'è da sudare e battagliare, giochiamo in casa e cercheremo di dire la nostra. Il nostro obiettivo, rispetto alla Champions dello scorso anno, è entrare nelle 24 e superare il turno. Non sappiamo quanti punti serviranno ma dovremo sfruttare quello che ci capita nelle partite in casa, sfruttando la spinta del nostro pubblico e l'atmosfera del nostro stadio. Dovremo stare attenti in tutti i 900 minuti, leggere tutte le situazioni della partita e stare attenti anche alle decisioni arbitrali. Nell'ultima gara in casa abbiamo pagato carissimo una nostra mancanza. Servono attenzione e concentrazione al massimo per ottenere punti importanti".

Sarà una serata speciale per Federico Ravaglia: il portiere è pronto a debuttare anche in Europa League. Lui stesso ha raccontato le sue sensazioni nella conferenza post-match: "Dopo l'esordio in Champions League dello scorso anno, ora sarà la volta di quello in Europa League. Sarà una serata speciale per me, ma l'obiettivo principale della squadra è ottenere punti importanti in vista del nostro obiettivo che è il passaggio del turno".