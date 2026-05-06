Rispetto e ambizione, L. Enrique e Kompany si giocano la finale: le parole della vigilia

Non è più una semplice semifinale. È una sfida che si porta dietro il peso di nove gol, di equilibri spezzati e di una verità emersa con forza all’andata: tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain può succedere di tutto. Il 5-4 del Parc des Princes ha trasformato il ritorno di Monaco in una partita senza copione, dove ogni previsione rischia di essere smentita.

Il PSG arriva a Monaco con un vantaggio minimo e con un dubbio enorme. Quella capacità di dominare, vista nel primo tempo a Parigi, convive con una fragilità emersa nella ripresa, quando dal 5-2 si è passati a un finale apertissimo. È su questo equilibrio sottile che si gioca la partita di Luis Enrique, perfettamente consapevole dei rischi: "Un gol di vantaggio non significa nulla. Affrontiamo forse la squadra più forte che abbiamo incontrato". Non è prudenza, è realismo. Eppure, nelle parole dell’allenatore spagnolo c’è anche qualcosa di più profondo. Il richiamo a Rafael Nadal non è casuale: affrontare i migliori come stimolo, non come limite. È l’idea di un PSG che non vuole solo resistere, ma affermarsi definitivamente.

Dall’altra parte, Vincent Kompany non cambia pelle al suo Bayern. Nessuna rivoluzione, nessun compromesso: "Giochiamo in casa, vogliamo vincere". Un messaggio semplice, quasi essenziale, che nasconde però una verità chiara: i tedeschi sanno di avere la partita nelle proprie mani, spinti da uno stadio e da una tradizione che in queste notti pesa. Tutto si riduce a una domanda: controllo o caos? Segnare un gol in più o cercare di subirne meno? Dopo quello che si è visto all’andata, forse la risposta è già scritta: sarà ancora una partita fuori dagli schemi. In palio un posto nella finale di Budapest, dove ad attendere c'è l’Arsenal.