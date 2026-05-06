La multa dopo una simulazione dubbia fa arrabbiare Locatelli e la Juve: “Non è giusto”

“Io non simulo”. Manuel Locatelli mastica amaro. Il centrocampista e capitano della Juventus, ammonito nella scorsa giornata per una simulazione abbastanza discutibile, è stato raggiunto - come inevitabile, referto arbitrale alla mano - da una sanzione aggravata con duemila euro di multa, oltre a essere entrato in diffida. Una situazione disciplinare che ha fatto arrabbiare molti tifosi bianconeri.

Anche lo stesso Locatelli, dopo la presentazione del documentario Stories of Strength, progetto della società torinese giunto alla terza edizione, ha commentato così quanto accaduto: “Mi sono arrabbiato, io di solito non parlo di arbitri e non mi piace, ma non può darmi quel giallo lì. Io ero nervoso e per questo ho sbagliato, però non simulo: con il Var non si può simulare, non ha senso darmi quel giallo”.

Locatelli ha poi ribadito che lui e i suoi compagni hanno chiaro l’obiettivo per questo finale di stagione: “Sappiamo cosa ci giochiamo, non ci possono essere alibi relativi alle condizioni fisiche. Sappiamo le responsabilità che ci sono nel giocare nella Juve, per tutti i milioni che ci tifano. Giocare qui è un’altra cosa rispetto alle altre, sappiamo che dipende tutto da noi per andare in Champions League: dobbiamo vincere le partite e andarci, senza fare troppi calcoli”.