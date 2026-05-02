Yildiz parla di Spalletti e del suo amore per la Juventus. Poi torna in gruppo insieme a Vlahovic

"Sono davvero felice di essere qui. Sono felicissimo dei miei compagni. E sono sicurissimo che in futuro torneremo a vincere. La maglia numero 10? Quando giochi a calcio, sai che il numero più bello in campo è sempre il 10. Ricevere quel numero così presto alla Juventus è tipo 'Wow'. Quando ho ricevuto il messaggio ero davvero felice. Ovviamente é una grande responsabilità, ma finora penso di averla gestita bene". Con queste parole alla CBS Kenan Yildiz ha voluto ribadire il proprio sentimento nei confronti della maglia della Juventus.

Un'intervista in cui il turco della Juventus ha parlato in termini entusiastici anche del tecnico Luciano Spalletti: "E' semplicemente fantastico. In ogni allenamento dà il 100%: viene nel nostro spogliatoio, è sempre vicino al campo e ama scherzare con noi giocatori. Non è soltanto un allenatore, ma anche una bella persona con cui ti senti a tuo agio. E penso che questo ci dia forza per andare in campo e restituirgli qualcosa di positivo".

E dopo l'intervista, ecco anche le notizie positive dal campo. Yildiz infatti nella giornata di ieri, a poche ore dall'importantissima sfida contro il Verona per la 35^ di Serie A, si è regolarmente allenato insieme al resto del gruppo alla Continassa. Con lui anche Dusan Vlahovic. Entrambi avevano svolto due giorni fa una seduta differenziata per gestione dei carichi di lavoro.