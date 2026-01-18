La Juventus frena in campo, ma accelera sul mercato. Mateta è l'obiettivo numero uno

"Abbiamo fatto quello che la partita richiedeva, dovevamo essere bravi a sfruttare le nostre occasioni". L'analisi di Luciano Spalletti dopo il ko di Cagliari evidenzia gli errori della sua Juventus, che non è riuscita a concretizzare in gol l'enorme possesso palla. Una serata no, che adesso - in attesa della prossima partita - lascerà spazio al mercato.

In questo senso, i fari bianconeri sono puntati su un possibile arrivo in attacco. Nelle ultime ore vi abbiamo raccontato dell'apertura totale del Crystal Palace per il francese classe '97, Jean-Philippe Mateta: la formula sarebbe quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, soluzione che soddisfa il club inglese e permette alla Juve di diluire l’investimento. Il giocatore, dal canto suo, ha già trovato l’accordo con la Juventus. Ulteriori aggiornamenti da Sky sono arrivati nella tarda serata di ieri - mentre la stessa Juventus era in campo -, con l'offerta della Juventus sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Europa League. Le cifre: 2 milioni per il prestito e 28 milioni per il riscatto, affare da 30 milioni complessivi.

Lo stesso tecnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, ne aveva parlato in conferenza soltanto qualche ora prima: "Ci sarà un prezzo per il quale il Crystal Palace potrà dire: 'nonostante i 18 mesi rimasti nel suo contratto, se il giocatore vuole l'affare si può fare'. Ma se nessuno pagherà questo prezzo, allora rimarrà". Adesso, resta da capire se gli ultimi aggiornamenti porteranno ad una fumata bianca.