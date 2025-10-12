Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sosta in Serie B, cosa è successo fino a questo momento: le medie voto delle 20 squadre

Sosta in Serie B, cosa è successo fino a questo momento: le medie voto delle 20 squadre
© foto di Federico Serra
Oggi alle 00:34
Alessandra Stefanelli

La sosta del campionato di Serie B rappresenta l’occasione ideale per tirare le prime somme di una stagione già ricca di emozioni, colpi di scena e verdetti provvisori che raccontano un torneo ancora una volta equilibrato e imprevedibile. Dopo sette giornate, infatti, il campionato cadetto conferma la sua natura affascinante: ogni settimana può cambiare tutto, e ogni punto pesa come oro. Di seguito il riepilogo del campionato fin qui:

Avellino, le medie voto alla sosta di ottobre: vola Palmiero. Insigne da rivedere - CLICCA QUI per la notizia

Bari, le medie voto alla sosta di ottobre: mercato estivo croce e delizia - CLICCA QUI per la notizia

Carrarese, le medie voto alla sosta di ottobre: i senatori volano, gli ultimi arrivati meno - CLICCA QUI per la notizia

Catanzaro, le medie voto alla sosta di ottobre: la vecchia guardia regge. D’Alessandro no - CLICCA QUI per la notizia

Cesena, le medie voto alla sosta di ottobre: Berti al top. Shpendi che succede? - CLICCA QUI per la notizia

Empoli, le medie voto alla sosta di ottobre: Popov a sorpresa. I nuovi stentano - CLICCA QUI per la notizia

Frosinone, le medie voto alla sosta di ottobre: comanda la ‘Gen Z’. Masciangelo in difficoltà - CLICCA QUI per la notizia

Juve Stabia, le medie voto alla sosta di ottobre: Gabrielloni spicca con la vecchia guardia - CLICCA QUI per la notizia

Mantova, le medie voto alla sosta di ottobre: fra il migliore e il peggiore distanza quasi nulla - CLICCA QUI per la notizia

Modena, le medie voto alla sosta di ottobre: solo note positive per Sottil. Gliozzi vola - CLICCA QUI per la notizia

Monza, le medie voto alla sosta di ottobre: tre volti nuovi al top. Ciurria in difficoltà - CLICCA QUI per la notizia

Padova, le medie voto alla sosta di ottobre: Harder a sorpresa. Rinascita Barreca - CLICCA QUI per la notizia

Palermo, le medie voto alla sosta di ottobre: tutto secondo le attesa. Anche se Brunori... - CLICCA QUI per la notizia

Pescara, le medie voto alla sosta di ottobre: Oliveri spicca. In difficoltà difesa e centrocampo - CLICCA QUI per la notizia

Reggiana, le medie voto alla sosta di ottobre: il granata fa bene ai portieri. Vedi Motta - CLICCA QUI per la notizia

Sampdoria, le medie voto alla sosta di ottobre: finalmente Pafundi! Per il resto poco o nulla - CLICCA QUI per la notizia

Spezia, le medie voto alla sosta di ottobre: squadra senza certezze. Resiste Esposito - CLICCA QUI per la notizia

SudTirol, le medie voto alla sosta di ottobre: guidano gli alfieri. Tranne il capitano - CLICCA QUI per la notizia

Venezia, le medie voto alla sosta di ottobre: Busio al comando. Adorante senza squilli - CLICCA QUI per la notizia

Virtus Entella, le medie voto alla sosta di ottobre: Colombi e Nichetti positivi. Debendetti fatica - CLICCA QUI per la notizia

