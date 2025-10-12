Milan, dolori nazionali. Pulisic fa ben sperare, si fermano Estupinan e Saelemaekers

La sosta per le nazionali si sta rivelando amara per il Milan, atteso al rientro in campionato dalla sfida con la Fiorentina. La buona notizia per Massimiliano Allegri è che sembra rientrato, almeno parzialmente, l'allarme per Christian Pulisic: fermatosi con la nazionale statunitense, il fantasista ha giocato un breve spezzone con l'Ecuador. Caviglia gonfia e poco di più.

A quello di capitan America, però, si aggiungono anche gli stop di Pervis Estupiñán e Alexis Saelemaekers. L'esterno belga è stato costretto a lasciare il ritiro della nazionale dopo il fastidio accusato nella gara con la Macedonia del Nord. Nonostante gli allarmismi iniziali dalla madrepatria, le sensazioni sono positive: nelle prossime ore Saelemaekers si sottoporrà agli accertamenti di rito, ma il suo stop non dovrebbe andare oltre i 10-12 giorni.

Non grave nemmeno l’infortunio di Estupinan. L’esterno sinistro, alle prese con un problema alla caviglia, resterà comunque con la nazionale dell’Ecuador e al momento non è previsto un rientro anticipato in Italia.