PSG-Bayern 5-4, Kane fa discutere: "Difese straordinarie". E Rooney risponde a tono

Nove gol, ritmo altissimo e tante polemiche: la semifinale d’andata di Champions League tra PSG e Bayern Monaco continua a far discutere anche dopo il triplice fischio. A dividere l’opinione pubblica sono soprattutto le parole di Harry Kane, che ha elogiato il lavoro difensivo dei suoi nonostante il 5-4 finale.



L’attaccante inglese, a segno su rigore, ha parlato di una prova “straordinaria” del reparto arretrato, sottolineando le difficoltà di contenere giocatori di livello mondiale e l’impegno dei difensori, spesso chiamati a coprire ampie porzioni di campo.

Una lettura che però non convince Wayne Rooney. L’ex capitano dell’Inghilterra ha espresso una posizione diametralmente opposta, sostenendo che entrambe le squadre abbiano mostrato grandi lacune dietro: “Non è possibile elogiare le difese dopo una partita così. Sono state davvero pessime, se si è onesti”.

Rooney ha poi allargato l’analisi, parlando di un calcio sempre più sbilanciato sull’attacco e meno attento ai dettagli difensivi, come la comunicazione tra i giocatori. Secondo l’ex attaccante, la qualità offensiva ha preso il sopravvento, ma senza equilibrio si rischiano partite “caotiche e immature”.