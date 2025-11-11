Pescara, Vivarini sarà esonerato: Gorgone in vantaggio su Modesto per sostituirlo

Il Pescara ha deciso di voltare pagina. Dopo settimane di incertezza e risultati deludenti, culminati con la sconfitta interna per 0-2 contro il Monza, la società abruzzese ha comunicato a Vincenzo Vivarini l’esonero. La decisione, nell’aria già da giorni, è maturata nella giornata di ieri e sarà ufficializzata nelle prossime con un comunicato. Si chiude così l’esperienza del tecnico di Ari, arrivato con l’obiettivo di riportare entusiasmo e solidità, ma che non è riuscito a invertire la rotta di una squadra apparsa in difficoltà sia sul piano del gioco che dei risultati.

Nelle ultime ore la dirigenza del Delfino ha avviato i contatti per individuare il nuovo allenatore, restringendo la rosa dei candidati a due nomi: Giorgio Gorgone e Francesco Modesto. Esclusa ormai la pista che portava a Pierpaolo Bisoli, la scelta sembra orientarsi verso un testa a testa tra i due, con Gorgone in leggero vantaggio. La decisione definitiva è attesa nelle prossime ore.