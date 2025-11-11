Roma, tegola Dovbyk: oltre un mese di stop. Ferguson e Ndicka (per ora) restano a Trigoria

Piove sull'asciutto in casa Roma, prima in classifica ma con diversi problemi di infortuni, soprattutto nel reparto avanzato. Gli esami svolti nelle ultime ore hanno confermato la lesione al tendine del retto femorale sinistro per Artem Dovbyk, che resterà fuori 4-6 settimane. L’attaccante ucraino non rientrerà dunque subito dopo la sosta: un problema per Gian Piero Gasperini, che sperava di averlo nuovamente a disposizione in tempi brevi.

Il fronte nazionali è caldo nei rapporti con l’Irlanda: la Federcalcio locale ha fatto sapere che Evan Ferguson è "stato escluso dal match contro il Portogallo, ma continuerà la riabilitazione a Roma con la speranza di essere disponibile per la gara contro l’Ungheria”. La comunicazione stride con quanto dichiarato da Gasperini dopo il 2-0 all’Udinese sulla possibilità di tenere in casa l'attaccante, alle prese con un trauma distorsivo capsulo-legamentoso, per recuperare prima.

Nelle ultime ore dalla Roma è arrivata una nuova posizione: Ferguson resterà per ora a Trigoria, seguendo le terapie in accordo con lo staff irlandese. Tuttavia, il club non esclude che possa raggiungere la Nazionale per la seconda partita, se le sue condizioni dovessero migliorare. Situazione simile anche per un altro Evan, Ndicka, che ha rimediato una distorsione alla caviglia con l’Udinese. Al momento il difensore non è partito per il ritiro con la Costa d’Avorio. La decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni, insieme allo staff medico della federcalcio ivoriana.

Ecco l'elenco completo dei calciatori della Roma convocati con le rispettive nazionali, e i relativi impegni:

Buba Sangare, Spagna U19

Stage allenamento dal 10 al 13 novembre)

Manu Kone, Francia

Francia - Ucraina, 13 novembre ore 20:45

Azerbaigian - Francia, 16 novembre ore 18:00

Gianluca Mancini e Bryan Cristante, Italia

Moldavia - Italia, 13 novembre ore 20:45

Italia - Norvegia, 16 novembre ore 20:45

Jan Ziolkowski, Polonia

Polonia - Olanda, 14 novembre ore 20:45

Malta - Polonia, 17 novembre ore 20:45

Neil El Aynaoui, Marocco

Marocco - Mozambico, 14 novembre ore 20:00

Marocco - Uganda, 18 novembre ore 20:00

Wesley, Brasile

Brasile - Senegal, 15 novembre ore 16:30 (a Londra)

Brasile - Tunisia, 18 novembre ore 20:30 (a Lille)

Kostas Tsimikas, Grecia

Grecia - Scozia, 13 novembre ore 20:45

Bielorussia- Grecia, 18 novembre ore 20:45

Niccolò Pisilli, Italia U21

Polonia - Italia, 14 novembe ore 16:00

Montenegro - Italia, 18 novembre ore 18:30

Zeki Celik, Turchia

Turchia-Bulgaria, 15 novembre ore 18:00

Spagna- Turchia, 18 novembre ore 20:45