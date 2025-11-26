Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Palladino, buona la seconda? Dopo Napoli, la Champions: l'Atalanta tenta il colpo a Francoforte

Palladino, buona la seconda? Dopo Napoli, la Champions: l'Atalanta tenta il colpo a FrancoforteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 00:53I fatti del giorno
Tommaso Bonan

Archiviato il ko contro il Napoli, per l'Atalanta è il momento di guardare oltre. Lo scenario porta i bergamaschi in Champions League, nella difficile trasferta di Francoforte contro l'Eintracht. Mister Palladino punterà su Scamacca in attacco supportato da De Ketelaere e Lookman, mentre a centrocampo ci saranno le certezze De Roon ed Ederson in mezzo al campo.

A fare il punto in vista della partita ci ha pensato proprio il neo allenatore dei nerazzurri. Ecco tutti i temi evidenziati dall'allenatore alla vigilia: Affrontiamo una squadra di assoluto valore in uno stadio abbastanza caloroso. Noi teniamo a fare bene e portare una buona prestazione: il nostro punto di partenza sarà il secondo tempo di Napoli. Mi tranquillizza come lavora la squadra".

Cosa ha recepito in questi giorni visto il blasone della Champions?
"Ho percepito da parte dei ragazzi tanta concentrazione e dedizione al lavoro perché abbiamo lavorato su tanti aspetti sia fisici che mentali. Le preparazioni alla partita sono state fatte bene. Ovvio che i risultati sono figli di tante cose: prendiamo quello che di buono abbiamo visto a Napoli. Voglio un'Atalanta intensa".

Giusto dire che serve ad oggi serve leggerezza?
"Ne parlavamo stamattina: serve anche quella per risollevarci. Una squadra positiva aiuta molto anche sotto il profilo dell'autostima: i nostri ragazzi sono pronti a tutto, e mi rende orgoglioso allenare questi ragazzi. Serve trovare serenità e sicuramente ambizione, ma ho sensazioni positive".

Quanto ha aiutato la sosta nel suo lavoro?
"Io sono con questi ragazzi da due settimane. Sono le partite che ti danno le risposte: voglio mettere in campo la formazione migliore non guardando in faccia a nessuno. Ora serve analizzare partita per partita con umiltà e grande lavoro".

Che gara si aspetta contro il Francoforte?
"Giocare la Champions è un sogno che diventa realtà. Sono felice perché vuol dire che negli anni passati è stato fatto un grande lavoro. Ora però servirà concentrazione. Mi aspetto una gara molto aperta contro una squadra che fa tanti goal".

Che risposte ha avuto dopo la gara contro il Napoli?
"Abbiamo analizzato il tutto a 360 gradi sia i lati positivi che quelli negativi. Dobbiamo cercare di essere verticali e più rapidi nel palleggio: non voglio vedere un'Atalanta che si abbatte".

Quanto è fondamentale la costanza considerando la differenza tra primo e secondo tempo?
"Mi aspetto da domani questa cosa. L'Atalanta ha la rosa giusta per essere costante sotto il punto di vista fisico e mentale".

Cosa serve per compiere il grande salto?
"Dobbiamo ripartire da Napoli. Un punto di partenza per poi scaturire quella scintilla decisiva per risalire".

Che segnale le stanno dando quei giocatori che non giocano?
"Ieri nelle contrapposizioni coloro che non giocavano hanno fatto bene. Si fanno sempre trovare pronti a tutto e alza il livello della squadra. Sono contento di vedere questa concentrazione".

Articoli correlati
Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions... Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League
Scamacca: "Non mi interessa parlare di Juric. Palladino? Ci dà la sicurezza che serviva"... Scamacca: "Non mi interessa parlare di Juric. Palladino? Ci dà la sicurezza che serviva"
Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, scatto dell'Italia: ora è sul podio Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, scatto dell'Italia: ora è sul podio
Altre notizie I fatti del giorno
Inter, la parola d'ordine è ripartire. Archiviato il derby, per Chivu arriva l'esame... Inter, la parola d'ordine è ripartire. Archiviato il derby, per Chivu arriva l'esame Atletico Madrid
Palladino, buona la seconda? Dopo Napoli, la Champions: l'Atalanta tenta il colpo... Palladino, buona la seconda? Dopo Napoli, la Champions: l'Atalanta tenta il colpo a Francoforte
Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions... Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League
Spalletti spezza la maledizione norvegese, la Juve infrange il tabù Bodo e della... Spalletti spezza la maledizione norvegese, la Juve infrange il tabù Bodo e della Champions
Napoli, notte dolce di Champions: vittoria nel ricordo di Maradona e addio mini-crisi... Napoli, notte dolce di Champions: vittoria nel ricordo di Maradona e addio mini-crisi
In Argentina sono sicuri: il Real richiama Nico Paz a gennaio. Ma forse dovrà aspettare... In Argentina sono sicuri: il Real richiama Nico Paz a gennaio. Ma forse dovrà aspettare
Serie B, 13ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW Serie B, 13ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW
Serie A, la classifica dopo 12 giornate: in testa c'è la Roma, Como in piena zona... Serie A, la classifica dopo 12 giornate: in testa c'è la Roma, Como in piena zona Europa
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
2 Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
3 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
4 Al Ittihad, Conceição attacca: "A 50 anni potrei giocare, al ritmo espresso dalla squadra"
5 Bodo/Glimt rimontato dalla Juventus, Sjovold: "Hanno inciso le loro sostituzioni"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League
Immagine top news n.1 Spalletti spezza la maledizione norvegese, la Juve infrange il tabù Bodo e della Champions
Immagine top news n.2 Napoli, notte dolce di Champions: vittoria nel ricordo di Maradona e addio mini-crisi
Immagine top news n.3 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, scatto dell'Italia: ora è sul podio
Immagine top news n.4 Prima vittoria in questa Champions League per la Juventus: pazzo 3-2 sul Bodo/Glimt
Immagine top news n.5 Per Maradona e per la classifica: Napoli, vittoria fondamentale. McTominay abbatte il Qarabag
Immagine top news n.6 Napoli, Manna e il mercato di gennaio: "Priorità al centrocampo, lì siamo contati"
Immagine top news n.7 Chivu e le critiche a Sommer: "Difendo tutti i miei giocatori. Prima o poi toccherà anche a Martinez"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Immagine news Serie C n.2 Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Inter, guarda il nuovo gioiello dell'Atletico. E la Juve invece..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre
Immagine news Serie A n.2 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
Immagine news Serie A n.3 Bodo/Glimt rimontato dalla Juventus, Sjovold: "Hanno inciso le loro sostituzioni"
Immagine news Serie A n.4 Boban: "Napoli serio e maturo contro un buon Qarabag. E McTominay è straordinario"
Immagine news Serie A n.5 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
Immagine news Serie A n.6 Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Tsadjout: "Sabato sarò a disposizione. Possiamo levarci belle soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.2 Serena sul Papu: "Condizione fisica è un punto interrogativo. Ma averlo in squadra è un aiuto"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Tonoli: "Testa rivola al Cesena. Obiettivi? Ancora è presto per tirare le somme"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Biancolino reintegra tre giocatori: Cagnano, Manzi e Rigione a disposizione
Immagine news Serie B n.5 Prosegue la campagna 'Nemmeno con un fiore'. Le iniziative per Spezia-Sampdoria
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Zanon: "Al Barbera per dire la nostra. Tifosi? Spero che tornino quanto prima"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani verso la cessione? Antonini: "Avanti fino a giugno. Poi faremo dei ragionamenti"
Immagine news Serie C n.2 La Ternana guarda al futuro: il giovane Romeo firma fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, Zagre lancia il Ravenna: 3-0 contro l'Arzignano e quarti conquistati
Immagine news Serie C n.4 Renate, tegola Esposito in mezzo al campo: frattura scomposta della clavicola
Immagine news Serie C n.5 Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, il Crotone cala il tris in rimonta e va avanti. Sorrento ko
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.2 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.4 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…