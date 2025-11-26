In Argentina sono sicuri: il Real richiama Nico Paz a gennaio. Ma forse dovrà aspettare

Il futuro di Nico Paz è uno dei principali temi in casa Como, la sorpresa che non è più sorpresa. Dall'Argentina rimbalzano indiscrezioni secondo cui il Real vorrebbe riportare già a gennaio a Madrid il trequartista, usufruendo della clausola di ricompra fissata a 10 milioni di euro, per costruire un centrocampo giovane e sudamericano con Franco Mastantuono, altro talento arrivato dal River.

Ma la clausola non vale a gennaio. Il rientro immediato, però, non è una soluzione: l’accordo fra i lariani e le merengues prevede infatti una ricompra valida per tre stagioni, ma non nel mercato invernale. Nello specifico: 9 milioni al termine del primo anno, 10 dopo il secondo, 11 dopo il terzo. Inoltre, metà dell’eventuale futura rivendita spetterebbe comunque agli spagnoli. Una cifra destinata a diventare molto bassa rispetto alla valorizzazione ottenuta dal Como: Paz è già tra i migliori del campionato per gol e assist e potrebbe arrivare al Mondiale con l’Argentina. Per questo, la società degli Hartono potrebbe chiedere un riconoscimento economico maggiore, anche se difficilmente Madrid modificherà un contratto già firmato. E per questo, paradossalmente, potrebbe avere senso una cessione a gennaio, ma ad altro club: a quel punto il Real potrebbe pareggiare l'offerta, ma non imporre il trasferimento alle cifre già concordate.

C'è poi, ma questo riguarda più Nico Paz che il Como, il grandissimo tema della concorrenza nella rosa del Real. Enorme: nella sua zona di campo ci sono Bellingham, Arda Guler, il già citato Mastantuono, Brahim Diaz e persino Dani Ceballos. Quanto ai lombardi, in casa il sostituto c'è già ed è Martin Baturina, talento croato pagato circa 20 milioni dal Como. Il classe 2003 ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Torino e rappresenta l’alternativa naturale proprio a Paz. Cesc Fabregas lo sta gestendo con prudenza: finora solo 150 minuti in campionato, ma l’idea è chiara. Una stagione di apprendistato e, quando Nico saluterà, Baturina diventerà il titolare.