Olanda, Mondiali a un passo. Van Dijk: "Nella prossima sosta possiamo chiudere il discorso"

Una vittoria convincente, larga, che catapulta l'Olanda a 16 punti e al primo posto, distante 6 lunghezze dalla Polonia invece attesa al bivio dalla Lituania stasera. La Finlandia è stata colpita quattro volte e affondata con un 4-0 firmato anche dal capitano, Virgil van Dijk, estremamente soddisfatto del risultato e che la qualificazione ai Mondiali 2026 ora è a un passo: "Sappiamo cosa c’è in gioco, possiamo chiudere il discorso nella prossima finestra internazionale e allora avremo raggiunto il nostro primo obiettivo", le prime parole riprese da NOS.

Van Dijk si è mostrato orgoglioso del gioco dell'Olanda: "Penso che abbiamo giocato bene dall’inizio alla fine. Abbiamo segnato bei gol, siamo stati bravi nel possesso palla e ben organizzati in campo. È stata una bella serata". Quanto alla sua prestazione personale e al 2-0 firmato di testa, proprio nella settimana in cui celebra i 10 anni in nazionale: "Ovviamente ne sono orgoglioso, ma non è il momento di parlare di me stesso. Preferisco lasciare che siano gli altri a farlo. Io voglio semplicemente raggiungere qualcosa di importante con questo gruppo".

I risultati delle 18

Far Oer - Repubblica Ceca 2-1

67' Sorensen (F), 78' Karabec (R), 81' Agnarsson (F)

Olanda - Finlandia 4-0

8' Malen (O), 17' Van Dijk (O), 38' Depay (rigore, O), 84' Gakpo (O)

Scozia - Bielorussia 2-1

15' Ché Adams (S), 84' McTominay (S), 90'+6 Kuchko (B)

Classifica Gruppo G

1. Olanda 16 punti

2. Polonia 10

3. Finlandia 10

4. Lituania 3

5. Malta 2