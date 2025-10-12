Olanda, Mondiali a un passo. Van Dijk: "Nella prossima sosta possiamo chiudere il discorso"
Una vittoria convincente, larga, che catapulta l'Olanda a 16 punti e al primo posto, distante 6 lunghezze dalla Polonia invece attesa al bivio dalla Lituania stasera. La Finlandia è stata colpita quattro volte e affondata con un 4-0 firmato anche dal capitano, Virgil van Dijk, estremamente soddisfatto del risultato e che la qualificazione ai Mondiali 2026 ora è a un passo: "Sappiamo cosa c’è in gioco, possiamo chiudere il discorso nella prossima finestra internazionale e allora avremo raggiunto il nostro primo obiettivo", le prime parole riprese da NOS.
Van Dijk si è mostrato orgoglioso del gioco dell'Olanda: "Penso che abbiamo giocato bene dall’inizio alla fine. Abbiamo segnato bei gol, siamo stati bravi nel possesso palla e ben organizzati in campo. È stata una bella serata". Quanto alla sua prestazione personale e al 2-0 firmato di testa, proprio nella settimana in cui celebra i 10 anni in nazionale: "Ovviamente ne sono orgoglioso, ma non è il momento di parlare di me stesso. Preferisco lasciare che siano gli altri a farlo. Io voglio semplicemente raggiungere qualcosa di importante con questo gruppo".
I risultati delle 18
Far Oer - Repubblica Ceca 2-1
67' Sorensen (F), 78' Karabec (R), 81' Agnarsson (F)
Olanda - Finlandia 4-0
8' Malen (O), 17' Van Dijk (O), 38' Depay (rigore, O), 84' Gakpo (O)
Scozia - Bielorussia 2-1
15' Ché Adams (S), 84' McTominay (S), 90'+6 Kuchko (B)
Classifica Gruppo G
1. Olanda 16 punti
2. Polonia 10
3. Finlandia 10
4. Lituania 3
5. Malta 2