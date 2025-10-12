Olanda, Koeman: "Giochiamo molto bene e a ritmi elevati. Depay? Numeri fantastici"

Vince e convince l'Olanda che ha la meglio sulla Finlandia con un netto 4-0 e avvicina il pass per i Mondiali. A fine partita, come riportato da De Telegraaf, il ct olandese Ronald Koeman ha commentato così il successo dei suoi ragazzi: "A volte nella nostra squadra si gioca molto a calcio. Giochiamo a ritmi elevati, con giocatori che si insinuano tra le linee e attacchi pericolosi sulle fasce. Non è stato un caso se abbiamo messo la Spagna sotto pressione due volte questa primavera. Ma a volte arretriamo troppo. E se succede ai Mondiali, puoi facilmente essere eliminato. Questo deve cambiare".

Ennesima ottima prova di Depay, miglior marcatore di sempre della Nazionale con 54 gol e anche miglior uomo assist con 35 passaggi vincenti: "Sono numeri fantastici. È l'attaccante che metterei per primo nella lista. Ma deve anche mantenersi in forma. Ecco perché l'ho sostituito".

Il ct spiega poi alcune mosse fatte durante la gara: "Non avevo intenzione di sostituire Gravenberch all'intervallo, ma non era più in piena forma. Kluivert ha giocato bene al fianco di Depay, ma ha virato troppo a sinistra prima dell'intervallo. Abbiamo già un giocatore fantastico lì, il Gakpo".

Alla squadra olandese basterà probabilmente una vittoria contro Polonia o Lituania il mese prossimo per assicurarsi un posto ai Mondiali: "Allora avremo raggiunto il nostro primo obiettivo".