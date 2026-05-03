Serie A, 35ª giornata: le probabili formazioni delle partite in programma
Probabili formazioni e ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 35ª giornata di Serie A.
BOLOGNA-CAGLIARI - Domenica 3 maggio, ore 12.30
BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Dominguez. Allenatore: Italiano.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano, Obert; Esposito, Folorunsho. Allenatore: Pisacane.
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SASSUOLO-MILAN - Domenica 3 maggio, ore 15.00
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, U. Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers; Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.
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JUVENTUS-HELLAS VERONA - Domenica 3 maggio, ore 18.00
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie. Allenatore: Sammarco.
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INTER-PARMA - Domenica 3 maggio, ore 20.45
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
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CREMONESE-LAZIO - Lunedì 4 maggio, ore 18.30
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Thorsby, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Taylor, Rovella, Basic; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
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ROMA-FIORENTINA - Lunedì 4 maggio, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.