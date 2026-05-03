L'Atalanta non sa più vincere e deve stare attenta per l'Europa. Genoa quasi salvo

L'Atalanta non vince da un mese: 6 aprile, la data dell'ultima gioia, uno 0-3 sul Lecce che stava tenendo i nerazzurri in piena corsa Champions. Con lo 0-0 contro il Genoa il sogno del massimo torneo continentale è ormai terminato. Non solo, anche l'Europa League è praticamente compromessa e allo stato attuale delle cose non c'è certezza nemmeno di andare in Conference League. Perché se la Lazio vince la Coppa Italia il 7° posto non basterà più. E perché gli stessi biancocelesti oltre al Bologna, vincendo le loro partite potrebbero portarsi a -4 dagli orobici.

"Stanchezza fisica e mentale" ha dichiarato il difensore nerazzurro Giorgio Scalvini, gli fa eco il tecnico Raffaele Palladino che circa il suo futuro si è limitato a rispondere che ogni valutazione con la società è rimandata al termine della stagione.

Stesso discorso vale per Daniele De Rossi, a cui manca pochissimo per la salvezza. Se la Cremonese non batterà la Lazio, la permanenza in Serie A sarà aritmetica a tre giornate dalla fine. "Sono ambizioso ma non ho fretta" ha dichiarato il tecnico alla fine della partita. Lo 0-0 di Bergamo ha intanto esaltato le qualità di Justin Bijlow, eletto MVP della partita e che ha sfoggiato anche abilità linguistiche, parlando in italiano al termine della partita. Mica male per chi è arrivato solo a gennaio.