L'Udinese batte il Torino e si avvicina ai 50 punti. Runjaic coccola Zaniolo: "Non diventi pazzo"

L'Udinese ha battuto nettamente per 2-0 il Torino nell'anticipo della 35^ giornata di Serie A. Adesso in classifica i friulani hanno scavalcato il Sassuolo, portandosi al decimo posto. Tra i migliori ovviamente gli autori dei due gol Ehizibue e Kristensen, mentre nelle fila granata stecca questa volta Simeone, reduce comunque da diverse prestazioni positive.

Tra i tanti temi affrontati nel post-partita da Kosta Runjaic, tecnico dei friulani, c'è anche quello relativo alla prestazione di Nicolò Zaniolo: "Il focus è sulla prestazione della squadra, sotto questo aspetto è andata molto bene, hanno dato tutti il loro contributo compreso lui. Ovviamente lui vorrebbe fare ancora di più, ovviamente voleva segnare, è arrabbiato per non esserci riuscito, è un ragazzo ambizioso. Gli dirò che non serve che diventi pazzo per non aver segnato, è un giocatore sempre ostico per gli avversari. Deve restare sul pezzo e prima o poi il gol arriverà. Continueremo a spingerlo affinché torni a segnare. Sono soddisfatto di lui".

Roberto D'Aversa invece ha fatto mea culpa. L'allenatore del Torino ha spiegato: "Siamo partiti concedendo poco, poi gli episodi incidono. Nell'intervallo mi sono arrabbiato molto, ma nella ripresa non siamo scesi in campo con la determinazione giusta, evidentemente non sono stato bravo a far capire come rientrare bene. Poi sul corner la gara è finita. L'Udinese non è solo fisica, ha anche qualità. Se scendiamo in campo determinati possiamo pareggiare contro la miglior squadra d'Italia, altrimenti soffriamo. Mancanza di motivazione? No, lo escudo, ci siamo fatti influenzare dagli episodi".