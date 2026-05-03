La Champions di Allegri e Spalletti passa da Sassuolo e Verona: le parole dei due tecnici

La caccia alla Champions League della Juventus passa prima dalla testa che dalla classifica. Mister Luciano Spalletti lo sa e lo ha ribadito con forza questo sabato, scegliendo di allontanarsi dai numeri per concentrarsi sul percorso dei suoi bianconeri: "Quando sento parlare di quarto posto sento parlare di punti che servono, di calcoli… Il quarto posto non lo ottieni perché arrivi a un numero, ma lo raggiungi perché mantieni un livello. Noi per quello che riguarda attenzione e volontà di allenarsi abbiamo mantenuto le stesse cose, io non voglio stare attento alla matematica ma al rendimento quotidiano. Noi stiamo bene, sappiamo quello che abbiamo passato per essere in lotta per il 4° posto. Dobbiamo pensare alla Champions League, non al quarto posto. Se pensi al quarto posto ti comporti come squadra che deve difendere qualcosa, se pensi alla Champions League ti comporti come squadra che deve ancora conquistare qualcosa. E noi vogliamo fare così", ha dichiarato il tecnico della Vecchia Signora in vista del match di domenica contro il Verona.

Di fronte, Massimiliano Allegri interpreta invece la corsa Champions col suo solito pragmatismo, tenendo insieme presente e futuro del Milan: "Tutti bisogna essere allineati sul bene del Milan, del club. Ma finché non si raggiunge l'obiettivo non si può dire nulla... Il raggiungimento dell'obiettivo sposta di 100 milioni il mercato. Si fanno chiacchierate, che è sempre piacevole, su quella che è stata fin qui la stagione. Poi andremo a fare valutazioni e prenderemo decisioni su quello che sarà il miglioramento di questa rosa soprattutto a livello di numeri. La rosa va un po' allargata. Poi rientreranno Camarda e Comotto, in più abbiamo Gabbia, Bartesaghi e Torriani. Si è fatto un buon lavoro anche sul settore giovanile e questo sarà una base per il futuro del Milan, avere giocatori che arrivano dalla Primavera permette di dirottare risorse economiche altrove", le sue parole alla vigilia della contesa col Sassuolo.

Le scelte di formazione dei due allenatori

Il Milan di Allegri al Mapei si affiderà al 3-5-2 con Maignan, Tomori, Gabbia e Pavlovic, Saelemaekers ed Estupinan sulle corsie, Fofana, Jashari e Rabiot in mezzo, Leao e Pulisic davanti. La Juventus, in casa col Verona, risponderà invece con il classico 3-4-2-1 di Spalletti: Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer e Kelly dietro, McKennie, Locatelli e Thuram (non al meglio) con Cambiaso a sinistra, Conceicao e uno tra Yildiz e Boga sulla trequarti, David riferimento offensivo.