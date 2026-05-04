Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle ultime due sfide della 35^ giornata

L'Inter ha vinto lo Scudetto. Il +12 sul Napoli secondo sono un gap oramai incolmabile per gli azzurri, con gli uomini di Chivu che nelle ultime 3 giornate di campionato dovranno solo arrotondare le statistiche. Resta invece apertissima la corsa Champions, con la Roma che questa sera avrà un'occasione ghiottissima per riportarsi dentro dopo i pareggi di Juventus, Napoli e Como e la sconfitta del Milan contro il Sassuolo. Da decidere anche quale sarà l'ultima squadra a retrocedere dopo la Serie B già certa per Pisa e Verona.

Questa la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 82 - Campione d'Italia

Napoli 70

Milan 67

Juventus 65

Como 62

Roma 61*

Atalanta 55

Bologna 49

Sassuolo 49

Lazio 48*

Udinese 47

Parma 42

Torino 41

Genoa 40

Cagliari 37

Fiorentina 37*

Lecce 32

Cremonese 28*

Verona 20

Pisa 18

* una partita in meno

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLE ULTIME DUE GARE DELLA 35^ GIORNATA DI SERIE A

CREMONESE-LAZIO - Lunedì 4 maggio, ore 18.30

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Thorsby, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Taylor, Rovella, Basic; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

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