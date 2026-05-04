Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle ultime due sfide della 35^ giornata
L'Inter ha vinto lo Scudetto. Il +12 sul Napoli secondo sono un gap oramai incolmabile per gli azzurri, con gli uomini di Chivu che nelle ultime 3 giornate di campionato dovranno solo arrotondare le statistiche. Resta invece apertissima la corsa Champions, con la Roma che questa sera avrà un'occasione ghiottissima per riportarsi dentro dopo i pareggi di Juventus, Napoli e Como e la sconfitta del Milan contro il Sassuolo. Da decidere anche quale sarà l'ultima squadra a retrocedere dopo la Serie B già certa per Pisa e Verona.
Questa la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 82 - Campione d'Italia
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Como 62
Roma 61*
Atalanta 55
Bologna 49
Sassuolo 49
Lazio 48*
Udinese 47
Parma 42
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37*
Lecce 32
Cremonese 28*
Verona 20
Pisa 18
* una partita in meno
LE PROBABILI FORMAZIONI DELLE ULTIME DUE GARE DELLA 35^ GIORNATA DI SERIE A
CREMONESE-LAZIO - Lunedì 4 maggio, ore 18.30
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Thorsby, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Taylor, Rovella, Basic; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
---------------------------
ROMA-FIORENTINA - Lunedì 4 maggio, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Solomon; Gudmundsson. Allenatore: Vanoli.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.