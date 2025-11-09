Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Di Francesco ok ma non sfonda, Zanetti ringrazia Montipò: com'è andata Lecce-Verona

Di Francesco ok ma non sfonda, Zanetti ringrazia Montipò: com'è andata Lecce-VeronaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:42I fatti del giorno
Pierpaolo Matrone

Un punto a testa e qualche rimpianto in più per il Lecce. Al Via del Mare termina 0-0 contro l’Hellas Verona, in una gara intensa ma avara di gol: i salentini producono le occasioni migliori e confermano la crescita vista nelle ultime uscite, ma non trovano la scintilla giusta per piegare la formazione di Zanetti. Dopo il ko con la Fiorentina, la squadra di Di Francesco risponde con personalità, costruisce e insiste soprattutto sul lato mancino, dove Banda prima e Sottil poi mettono in costante difficoltà la retroguardia gialloblù.

Montipò si oppone quando chiamato in causa, e quando il Lecce sembra poterla sbloccare dal dischetto, interviene il Var: Abisso toglie il rigore concesso al 77’ per il contatto Bella-Kotchap/Camarda, lasciando i padroni di casa a secco. Per i giallorossi resta la soddisfazione del quinto clean sheet stagionale, segnale di una solidità sempre più evidente, ma anche la consapevolezza che serve maggiore concretezza negli ultimi metri. Con questo pari i punti in classifica diventano 10.

Sorride a metà anche l’Hellas, che non vince ancora ma almeno muove la classifica dopo settimane complicate. La prima vittoria stagionale non arriva, ma Zanetti porta a casa un pareggio che vale soprattutto per il morale: gara di sacrificio, tanti duelli vinti dietro e punti che restano pesanti in chiave fiducia. Per entrambe, la sosta servirà a ricaricare energie e ritrovare la via del gol.

Articoli correlati
Serie A, la classifica aggiornata: il Milan è primo col Napoli, Juventus quinta Serie A, la classifica aggiornata: il Milan è primo col Napoli, Juventus quinta
Danilo Veiga: "Oggi abbiamo perso due punti. Titolare fisso? Tutti mi stanno aiutando"... Danilo Veiga: "Oggi abbiamo perso due punti. Titolare fisso? Tutti mi stanno aiutando"
Lecce, Berisha: "Sinceramente non mi interessa il premio MVP, oggi volevo vincere"... Lecce, Berisha: "Sinceramente non mi interessa il premio MVP, oggi volevo vincere"
Altre notizie I fatti del giorno
Serie A, la classifica aggiornata: il Milan è primo col Napoli, Juventus quinta Serie A, la classifica aggiornata: il Milan è primo col Napoli, Juventus quinta
Dal ritorno della ThuLa alla prima Viola di Vanoli: le probabili dell'11° turno di... Dal ritorno della ThuLa alla prima Viola di Vanoli: le probabili dell'11° turno di A
Il Milan ha il mal di provinciali: si siede sugli allori e subisce una rimonta. Ancora... Il Milan ha il mal di provinciali: si siede sugli allori e subisce una rimonta. Ancora una volta
Juve pareggiona, il Toro si aggrappa a super Paleari. E Spalletti fa mille punti... Juve pareggiona, il Toro si aggrappa a super Paleari. E Spalletti fa mille punti in A
Di Francesco ok ma non sfonda, Zanetti ringrazia Montipò: com'è andata Lecce-Verona... Di Francesco ok ma non sfonda, Zanetti ringrazia Montipò: com'è andata Lecce-Verona
"Il Cagliari si è difeso per tutta la gara". Como frenato da un super Caprile, Morata... "Il Cagliari si è difeso per tutta la gara". Como frenato da un super Caprile, Morata va in crisi
Serie B, 12ª giornata: il Venezia travolge la Samp, colpo Juve Stabia. Frosinone-Modena... Serie B, 12ª giornata: il Venezia travolge la Samp, colpo Juve Stabia. Frosinone-Modena è spettacolo
La smentita di Elkann, le nuove nomine, l'aumento di capitale: giornata importante... La smentita di Elkann, le nuove nomine, l'aumento di capitale: giornata importante per la Juve
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
1 Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
2 Milan, Gabbia: "Tanti punti persi in queste situazioni. Siamo andati in difficoltà"
3 Parma, Cuesta: "Questa è la reazione del gruppo. Siamo riusciti a concretizzare"
4 Parma, Pellegrino: "Posso segnare di più, ma sono sicuro che i miei gol arriveranno"
5 9 novembre 1997, muore Helenio Herrera a Venezia. La leggenda dell'Inter degli anni 60
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan è primo col Napoli, Juventus quinta
Immagine top news n.1 Il Milan ha il mal di provinciali: si siede sugli allori e subisce una rimonta. Ancora una volta
Immagine top news n.2 Juve pareggiona, il Toro si aggrappa a super Paleari. E Spalletti fa mille punti in A
Immagine top news n.3 Grande con le grandi, piccolo con le piccole: 3 indizi fanno una prova, il Milan ha un problema
Immagine top news n.4 Parma-Milan 2-2, le pagelle: Delprato pericolo costante. Estupinan, ritorno horror
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan butta via due punti, ma intanto aggancia il Napoli
Immagine top news n.6 Il Milan si butta via, il Parma recupera il doppio svantaggio: al Tardini finisce 2-2
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti: "Mancata qualità nelle giocate. Cambio di Vlahovic? Era stremato"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.2 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.3 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.4 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como, Alex Valle: "Oggi con Palestra lo stesso duello che ho avuto con Politano"
Immagine news Serie A n.2 Il presidente del Como: "Il Cagliari si è difeso con 10 uomini dietro la linea del pallone"
Immagine news Serie A n.3 Danilo Veiga: "Oggi abbiamo perso due punti. Titolare fisso? Tutti mi stanno aiutando"
Immagine news Serie A n.4 Parma, Pellegrino: "Posso segnare di più, ma sono sicuro che i miei gol arriveranno"
Immagine news Serie A n.5 Parma, Cuesta: "Questa è la reazione del gruppo. Siamo riusciti a concretizzare"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Gabbia: "Tanti punti persi in queste situazioni. Siamo andati in difficoltà"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena-Avellino, i convocati di Biancolino: si ferma Iannarilli. Ma è tornato Patierno
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Foti: "Prestazione deludente, la paura qui non può esistere"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Stroppa: "Tanti giocatori in gol, è un segnale. Dispiaciuto per il gol subito"
Immagine news Serie B n.4 Venezia-Sampdoria 3-1, le pagelle: Busio disegna calcio, Barak impalpabile
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la Sampdoria cade ancora: vince il Venezia 3-1
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Abate: "E' questo l'atteggiamento giusto, bello andare alla sosta con una vittoria"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sassuolo W., Spugna: "Grande carattere e voglia di reagire, questo punto vale doppio"
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, Capuano: "Vittoria meritata, questo gruppo mi ha fatto ritrovare entusiasmo"
Immagine news Serie C n.3 Rabbia pres. Pontedera dopo il ko con il Guidonia: "Arbitraggio insufficiente, la società valuterà ogni via possibile"
Immagine news Serie C n.4 Novara, Zanchetta: "Contro il Lecco servirà attenzione e continuità per tutti i novanta minuti"
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Liverani: "Contro la Vis Pesaro servirà una squadra attenta e determinata"
Immagine news Serie C n.6 Perugia, Tedesco: "Vedo una squadra in crescita, lavoriamo sulla testa e sull’identità"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Napoli: Conte vuole difendere la vetta, ma al Dall'Ara non sarà semplice
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Piovani: "Ottimo primo tempo, poi un calo. Serve ripartire con qualità, testa e cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione è così"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 5ª giornata - Il Milan batte la Juventus e porta a casa i tre punti
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 5ª giornata - Inter sprecona, è pari con il Sassuolo. In campo Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Con la Ternana in uno dei campi più stretti della A. Servirà intensità"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Arce: "La vittoria sulla Roma è dimostrazione di quanto stiamo crescendo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?