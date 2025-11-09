Di Francesco ok ma non sfonda, Zanetti ringrazia Montipò: com'è andata Lecce-Verona

Un punto a testa e qualche rimpianto in più per il Lecce. Al Via del Mare termina 0-0 contro l’Hellas Verona, in una gara intensa ma avara di gol: i salentini producono le occasioni migliori e confermano la crescita vista nelle ultime uscite, ma non trovano la scintilla giusta per piegare la formazione di Zanetti. Dopo il ko con la Fiorentina, la squadra di Di Francesco risponde con personalità, costruisce e insiste soprattutto sul lato mancino, dove Banda prima e Sottil poi mettono in costante difficoltà la retroguardia gialloblù.

Montipò si oppone quando chiamato in causa, e quando il Lecce sembra poterla sbloccare dal dischetto, interviene il Var: Abisso toglie il rigore concesso al 77’ per il contatto Bella-Kotchap/Camarda, lasciando i padroni di casa a secco. Per i giallorossi resta la soddisfazione del quinto clean sheet stagionale, segnale di una solidità sempre più evidente, ma anche la consapevolezza che serve maggiore concretezza negli ultimi metri. Con questo pari i punti in classifica diventano 10.

Sorride a metà anche l’Hellas, che non vince ancora ma almeno muove la classifica dopo settimane complicate. La prima vittoria stagionale non arriva, ma Zanetti porta a casa un pareggio che vale soprattutto per il morale: gara di sacrificio, tanti duelli vinti dietro e punti che restano pesanti in chiave fiducia. Per entrambe, la sosta servirà a ricaricare energie e ritrovare la via del gol.