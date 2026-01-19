Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -3 dalla capolista, la Roma si riprende il 4° posto
In attesa di Cremonese-Verona e Lazio-Como, questo weekend di Serie A ha regalato pochi gol, ma dei risultati comunque sorprendenti. Oggi, in particolare, spiccano la vittoria della Fiorentina a Bologna nel segno del compianto presidente Rocco Commisso, ma anche i successi di Milan e Roma in chiave corsa scudetto/Champions League. Di seguito il programma completato del 21° turno e la classifica aggiornata.
I risultati del 21° turno di Serie A
Pisa - Atalanta 1-1
83' Krstovic (A), 87' Durosinmi (P)
Udinese - Inter 0-1
20' Lautaro Martinez
Napoli - Sassuolo 1-0
7' Lobotka
Cagliari - Juventus 1-0
65' Mazzitelli
Parma - Genoa 0-0
Bologna - Fiorentina 1-2
19' Mandragora (F), 45' Piccoli (F), 88 ' Fabbian (B)
Torino - Roma 0-2
26' Malen, 72' Dybala
Milan - Lecce 1-0
76' Fullkrug
Cremonese - Hellas Verona (19 gennaio, ore 18.30)
Lazio - Como (19 gennaio, ore 20.45)
La classifica aggiornata
Inter 49 (21 partite giocate)
Milan 46 (21)
Napoli 43 (21)
Roma 42 (21)
Juventus 39 (21)
Como 34 (20)
Atalanta 32 (21)
Bologna 30 (21)
Lazio 28 (20)
Udinese 26 (21)
Sassuolo 23 (21)
Parma 23 (21)
Torino 23 (21)
Cremonese 22 (20)
Cagliari 22 (21)
Genoa 20 (21)
Fiorentina 17 (21)
Lecce 17 (21)
Pisa 14 (21)
Verona 13 (20)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.