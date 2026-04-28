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PSG-Bayern è la finale anticipata di Champions. Bavaresi senza 4 giocatori

PSG-Bayern è la finale anticipata di Champions. Bavaresi senza 4 giocatoriTUTTO mercato WEB
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Gaetano Mocciaro
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
Gaetano Mocciaro

Serata di gala, quella che apre le semifinali di Champions League. In campo al "Parc des Princes" si sfideranno Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, per quella che è una sorta di finale anticipata fra le due squadre più forti rimaste in lizza.

In conferenza stampa, Luis Enrique ha indicato con chiarezza la chiave della sfida: equilibrio. "Contro squadre che attaccano così bene bisogna saper difendere. Ma anche attaccare nel modo giusto", ha spiegato. Un concetto ribadito più volte: il PSG non intende snaturarsi. "Pensate davvero che abbiamo vinto la Champions con terzini che difendevano e basta? Per vincere bisogna attaccare più che difendere".

Vincent Kompany ha dichiarato: "Entrambe le squadre hanno tanta creatività, anche in termini di gioco posizionale e nel trovare soluzioni. Si tratta di dettagli, intensità ed energia. Ora li affrontiamo per la quarta volta. Abbiamo esperienza contro di loro, ma lo stesso vale anche per i nostri avversari". Il tecnico belga ha diramato la lista dei convocati: 4 assenti, ossia Lennart Karl, Tom Bischof, Raphael Guerreiro e Serge Gnabry. Recupera invece Ulreich.

Calcio d'inizio alle ore 21, ritorno all'Allianz Arena di Monaco di Baviera il 6 maggio. Mercoledì poi tocca ad Atlético Madrid-Arsenal con l'andata al Metropolitano e ritorno a Londra il 5 maggio.

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