Rodrygo dopo la rottura del legamento crociato: "Non mi resta che essere forte come sempre"

"Anche senza capire, mi fido di te..." Inizia così il toccante sfogo social di Rodrygo, dopo la conferma del gravissimo infortunio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. L'attaccante del Real Madrid ha condiviso tutto il suo dolore per un momento che definisce tra i peggiori della sua vita: "Quanto ho sempre temuto questo infortunio... forse la vita è stata un po' crudele con me ultimamente... non so se me lo merito, ma di cosa posso lamentarmi? Quante cose meravigliose ho già vissuto, che allo stesso modo non meritavo", ha scritto il brasiliano, cercando di bilanciare la sofferenza con la gratitudine per quanto ottenuto finora nella sua giovane carriera.

Il centrale del messaggio è dedicato al doppio colpo durissimo subito sul piano professionale: la fine anticipata della stagione con i Blancos e l'addio forzato al sogno mondiale. "Un grande ostacolo è apparso nella mia vita, nella mia carriera, e mi impedisce di fare ciò che amo di più per un certo periodo. Sono fuori per il resto della stagione con il mio club e fuori dalla Coppa del Mondo con il mio Paese, un sogno che tutti sanno quanto significhi per me. Non mi resta che essere forte come sempre, non è una novità", ha spiegato Rodrygo, mostrando una resilienza che ha commosso i tifosi di tutto il mondo, pronti a sostenerlo in questo lungo percorso di riabilitazione.

In chiusura, il classe 2001 ha voluto ringraziare l'incredibile ondata di affetto ricevuta nelle ultime ore, promettendo un ritorno ai massimi livelli. "Grazie a tutti per le preghiere, i messaggi e l'affetto! Siete molto importanti per me. Anche se è un momento molto difficile, prometto di non fermarmi qui, credo di avere ancora molte cose incredibili da vivere e per far gioire tutti coloro che hanno fiducia in me, è solo un arrivederci a presto... Dio continua ad avere il controllo di tutto 🇧🇷".