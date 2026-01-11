Udinese e Pisa ci provano, non si fanno male e smuovono la classifica

Partita divertente e ricca di gol, quella andata in scena al BluEnergy Stadium fra Udinese e Pisa nel primo pomeriggio di ieri. Alla fine le due squadre si spartiscono la posta con un 2-2, risultato arrivato grazie alle reti di Tramoni, Kabasele, Davis su calcio di rigore e Meister.

Le parole di Runjaic

Bisogna rispettare tutte le squadre che giocano in Serie A, che sia il Genoa, il Pisa, ogni gara si gioca sui dettagli, nella metà destra della classifica giocano comunque tutte con grande intensità. Il Pisa ha ottimi numeri come expected goals, contro il Como si è difesa bene, producendo, non è stato semplice vincere e non lo è stato nemmeno per l'Inter. Poi i dettagli fanno la differenza, abbiamo fatto la partita solita, commettendo due errori soliti, non riusciamo ad avere stabilità difensiva, non c'è una formula magica, ci sono diversi fattori da considerare, abbiamo fatto bene sotto diversi aspetti, abbiamo avuto anche l'occasione per il 3-2, avessimo segnato saremmo stati tutti contenti. Non è male il bottino delle ultime gare, avremmo potuto fare più punti, ma va così, lavoriamo per ridurre gli errori e restiamo ottimisti, ho grande rispetto per tutte le squadre della Serie A, anche di quelle che stanno dietro di noi, avere meno budget o punti non vuol dire avere meno qualità. Abbiamo segnato due reti, abbiamo subito due gol evitabili, fino all'ultimo secondo abbiamo cercato di ottenere la vittoria, abbiamo avuto anche un giorno di recupero in meno, il punto quindi mi rende contento. Non è stato facile giocare a Torino col terreno ghiacciato, ci ha complicato il recupero di alcuni ragazzi, Kristensen oggi non è riuscito a essere in campo, Zaniolo ha avuto il fastidio al ginocchio. Sappiamo che i gol presi erano evitabili, ci lavoriamo, tutte le squadre prendono e subiscono gol, ho preso tanti feedback da questa gara, Ekkelenkamp e Miller potevano gestire meglio alcune situazioni. La strada è giusta, sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi ma non del risultato".

Le parole di Gilardino

"Una gara di attitudine e sacrificio, siamo andati sotto, siamo riusciti però a pareggiarla, abbiamo avuto situzioni in cui potevamo anche andare a vincere. Il punto per quanto visto è giusto, l'Udinese era in forma, noi abbiamo dato un segnale e siamo vivi. La stessa passione dei tifosi dobbiamo metterla noi in campo, oggi non abbiamo mollato di un centimetro, è nel nostro DNA e non dobbiamo perderlo mai".