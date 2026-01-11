Gasperini torna a parlare e dà il voto alla Roma dopo il Sassuolo. No comment su Raspadori

La Roma supera 2-0 il Sassuolo all’Olimpico al termine di una gara più complessa di quanto dica il risultato. Nel primo tempo i giallorossi tengono il pallino del gioco, ma faticano a trovare spazi contro un Sassuolo compatto e aggressivo nell’uomo contro uomo. Le occasioni migliori sono per gli ospiti, con Svilar decisivo su Koné e Laurienté poco lucido nel tap-in. La Roma paga anche l’uscita anticipata di Ferguson, costretto al cambio per un problema alla schiena. Nella ripresa la squadra di Gasperini cresce gradualmente, alza il ritmo e spinge sugli esterni. Dopo un rigore prima concesso e poi tolto dal VAR, il match si decide nel finale: al 76’ Manu Koné sblocca la gara di testa, tre minuti dopo Matías Soulé chiude i conti davanti a Muric. Tre punti pesanti, che permettono alla Roma di agganciare il Milan al secondo posto in classifica.

L'analisi di mister Gasperini

"Al nostro secondo tempo do anche più di 7. Siamo stati bravi, abbiamo fatto bene anche nel primo tempo, ma se non concretizzi davanti non fai nulla. Ho visto cose che facciamo spesso in allenamento, ma non sempre in partita. Non servono punte centrali, ma va bene anche la qualità in avanti: serve migliorare nel tiro. Raspadori? Non entro in questo argomento, è abbastanza antipatica la cosa. Parlo solo dei miei calciatori, che stanno giocando sempre meglio".

L'analisi di mister Grosso

"Mi tengo la prestazione fatta, non era facile fare quei 70 minuti importanti: abbiamo giocato con coraggio e creato occasioni, poi se non segni contro queste squadre è difficile. Peccato per il finale, abbiamo mollato, ci servirà. Continuiamo a lavorare per racimolare punticini ogni partita".