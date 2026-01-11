"L'Udinese butta 2 punti dalla torre. Esce Zaniolo, si spegne la luce": il Messaggero Veneto in prima pagina
TUTTO mercato WEB
"L'Udinese butta 2 punti dalla torre": così il quotidiano Il Messaggero Veneto in prima pagina in edicola oggi, domenica 11 gennaio 2026, descrive il pareggio ottenuto dai friulani contro il Pisa, al Bluenergy Stadium, ieri. "Rimonta al Pisa, ma poi è raggiunta sul 2-2", si legge ancora.
Il quotidiano poi scrive: "Minuto numero 60. Zaniolo (ammonito per proteste, salterà l'Inter) esce dal campo e si spegne la luce. Un autentico black-out dapprima a intermittenza, cominciato con la sostituzione di Zanoli ed Ekkelenkamp, poi il contatore dell'Udinese viene staccato per una ventina di minuti. Così il Pisa riesce nella sua impresa di giornata, quella di pareggiare una partita nelle mani dei bianconeri".
Altre notizie Rassegna stampa
"L'Udinese butta 2 punti dalla torre. Esce Zaniolo, si spegne la luce": il Messaggero Veneto in prima pagina
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile