Zaniolo trascina l'Udinese (e 'avvisa' Gattuso). Atalanta da encefalogramma piatto

L'Udinese, battendo l'Atalanta per 1-0 nel primo match della 10^ giornata di Serie A, manda un messaggio a sé stessa e all'intero campionato. Dopo la sconfitta per 3-1 contro la Juventus aveva due strade: non avere un'immediata reazione, proseguendo in un campionato senza né sogni né eccessivi patemi, oppure tornare subito al risultato pieno e candidarsi per una lotta all'Europa che non frequenta da anni. E' vero che il campionato è ancora lungo, ma la risposta data sul campo dagli uomini di Runjaic è quella di una squadra contro cui tutti dovranno fare i conti per qualificarsi alle coppe europee.

Zaniolo uomo copertina

La vittoria ai danni della Dea ha bene impresso il marchio di Nicolò Zaniolo. L'eterno incompiuto del calcio italiano, che a Udine sembra aver definitivamente trovato una sua dimensione. Il trequartista classe '99 sta diventando sempre di più il perno offensivo dell'Udinese. Contro l'Atalanta, con un bolide di prima intenzione su assist di Kamara, ha segnato il suo terzo gol nelle ultime 4 partite di campionato (a cui va aggiunta la rete realizzata in Coppa Italia contro il Palermo). Oltre alla fase realizzativa, l'ex Roma è sempre protagonista della manovra offensiva a cui conferisce qualità e personalità. Doti che ne fanno un centrocampista offensivo abbastanza unico nel panorama italiano. Ecco perché il ct Gattuso, con tutta probabilità, avrà felicemente preso appunti durante il match della Bluenergy Arena.

Crisi Juric: prime ombre sul suo futuro?

Se da una parte Udine ride e si gode il suo gioiello, dall'altra Bergamo piange e si interroga sul futuro. Che l'Atalanta non fosse più quella dello scorso anno per ritmo e produzione offensiva era chiaro già da qualche settimana, ma restava comunque l'ancora di salvataggio dell'imbattibilità in campionato. Contro l'Udinese è crollata anche quella, a causa della peggior prestazione fornita dai bergamaschi fin qui in stagione (insieme alla disfatta col PSG, ma lì l'avversario era di ben altro livello). Squadra lenta, imprecisa e soprattutto incapace di creare il minimo pericolo alla difesa avversaria. Urge un immediato cambio di rotta oppure la Dea può fare di più con l'attuale guida tecnica? I Percassi sono chiamati a dare un'immediata risposta.