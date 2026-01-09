Strappo Inter. La Juve è di Spalletti. Fermate il Var. Leao salva il Milan

Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari che analizza i temi principali della 19ª giornata di serie A

Due di Cuori

Nella tappa intermedia del campionato arriva una bella scossa in testa alla classifica. A sorridere è solo l'Inter che a Parma si impone da grande squadra e passa. Sesta vittoria consecutiva, 14 gol e appena due subiti nelle ultime 6 partite. Messaggio di forza e mini fuga su Milan e Napoli che in casa raccolgono due pareggi con Verona e Genoa. Uno scatto per prendere qualche metro di vantaggio che nella lunga corsa potrebbe pesare molto. Il cuore nerazzurro pulsa. In zona Champions vincono Roma, Como e Juve, ma a rubare cuore e attenzione sono i bianconeri di Spalletti. Sì la Juve dimentica il pari con il Lecce e batte il Sassuolo. Una vittoria costruita con gioco, qualità e fluidità tattica. La crescita continua nel segno di Spalletti e la classifica si fa interessante. Piccolo pensiero per David che segna e si prende l'abbraccio di tutti. Il rigore sbagliato è alle spalle. Chiudo con il Como che vince da grande a Pisa. Gioco e concretezza non mancano mai. Il gioiellino di Fabregas spaventa le big in alta quota.

Due di Picche

Non benissimo il Milan che in casa pareggia con il Genoa. Primo tempo lento e poi la consueta reazione nella ripresa per arrivare al pareggio. La squadra produce ma con troppa confusione. Altri punti persi in casa e ancora una volta contro una squadra di medio bassa classifica. Una consuetudine che sa di difetto. Pareggia anche il Napoli in casa con il Verona. Brutto primo tempo, nella ripresa gli azzurri suonano la carica e recuperano il doppio svantaggio, ma le decisioni di arbitro e var incidono e tanto. Un rigore inventato per i giallo blu e un gol annullato a Hojlund che fa tanto arrabbiare il calcio. Rocchi può dire quello che vuole, ma il Napoli è stato frenato. A Roma in Lazio Fiorentina arbitro e var fanno ancora peggio. Negano un rigore a Gila visibile anche a km di distanza e poi concedono un penalty alla Fiorentina facendo una moviola in campo anche fasulla. Un disastro!!! Non si capisce più niente, orami tutto cambia da caso a caso, da squadra a squadra. Tutto sembra affidato alla casualità e il Var non aiuta ma peggiora. La squadra arbitrale è allo sbando, totale confusione generata soprattutto da chi guida. Rocchi dovrebbe farsi da parte e non per colpa della malafede ma per inadeguatezza. Qualcuno dovrebbe intervenire. Il ministro dello sport, la lega e la Federazione dovrebbero dare spiegazioni. Chi segue il calcio merita rispetto, in questo modo si perde la credibilità, anzi ormai quest’ultima è sparita. Io propongo di fermare momentaneamente il Var e ristrutturare tutto. Meglio l'errore dell'arbitro che non vede che non vedere con il VAR. Così non si può più andare avanti

Jolly

Il jolly lo pesca ancora una volta il Milan con Leao che segna il gol del pareggio. Settimo gol per lui e 10 punti per i rossoneri. Leao è "Max" incisivo.