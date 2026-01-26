Allungo Inter, Spalletti e Gasperini fanno calcio. Allegri: Max blocco. Napoli -9. Tristezza Lazio

Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari, che affronta i temi principali della 22ª giornata di serie A

Due di Cuori

La Juve è sempre più spallettiana. Contro un Napoli rimaneggiato dalle assenze, gioca con qualità e intensità e liquida i campioni d’Italia con un netto 3-0. Un gruppo, quello bianconero, completamente trasformato. A prescindere dai singoli, ciò che colpisce è l’idea di gioco e la fluidità che la Juve ha proposto contro il Napoli.Cambi di modulo in corsa e posizioni mobili dei giocatori: vedi McKennie, l’uomo ovunque senza un ruolo specifico, e poi Thuram, incontenibile centrocampista che ingabbiato McTominay. Bisogna citare Locatelli, il migliore di tutti, assist, passaggi precisi e tanto quantità finalmente un giocatore vero. Merita una menzione l'attaccante David gol e lavoro per la squadra: finalmente un 9. Il merito? Di Spalletti, allenatore di livello e innovativo, che finalmente fa vedere calcio alla Juve e al popolo bianconero. Se fosse arrivato prima, oggi si parlerebbe di altro. La Juventus deve fare una sola cosa: rinnovare immediatamente il contratto a Spalletti. Ultima riflessione: dove sono quelli che parlavano di giocatori mediocri e non da Juve? Saluti. Roma e Milan hanno dato vita a una bella partita, rispettando il copione. La squadra di Gasperini ha fatto la partita dominando, mentre il Milan, con il blocco basso e un super Maignan, ha fermato la Roma per prendersi il punticino. Due squadre che sono l’immagine dei loro allenatori. Gasperini continua nel suo percorso di costruzione: la squadra è aggressiva, intensa e propositiva. Il Milan di Allegri non è bello da vedere, ma è compatto, concreto e sempre pronto a colpire e si salva. Una garanzia per il risultato, firmata Max.Tutto molto interessante, ma intanto l’Inter dà una spallata al campionato portandosi a +5. Tutti parlano di Fabregas, che sta facendo benissimo a Como, ormai in piena lotta per la zona Champions e con una squadra che ha assunto lo status di big, ma Chivu, alla prima vera esperienza tra l'altro in un top club, sta mostrando grandi capacità. Gioco, gestione e comunicazione sono ben presenti nella sua Inter, che in questa giornata dà una forte spallata al campionato. Alla faccia della quarta scelta.

Due di Picche

Che tristezza la Lazio. A Lecce rimedia un punto in una partita opaca e senza emozioni. Il campo ha espresso perfettamente ciò che sta vivendo questo club: un buio totale, riconducibile solo ed esclusivamente al suo padrone.Impoverimento tecnico, svuotamento di passione e mancanza di rispetto verso tifosi, allenatore, giocatori e storia del club. Roba da far perdere le parole. Una situazione imbarazzante e insostenibile. Il punto più basso della gestione Lotito, e tornare indietro ora è impossibile.Un padrone che ha tutto e tutti contro ha fallito, e nulla può aggiustare questa situazione. Basta con i comunicati che offendono anche l’intelligenza di chi legge. L’ultimo su Romagnoli, tolto dal mercato dopo i saluti a fine gara con il Lecce, è paradossale: un maldestro tentativo di far passare il calciatore come colpevole.Un club allo sbando, che non sa più che direzione prendere e che sta togliendo la voglia di sostenere e raccontare questa squadra. Comandare non significa affondare pur di difendere sempre e comunque le proprie idee: in questi casi è meglio farsi da parte. La frattura è talmente insanabile che non si può fare nulla. Meglio ripartire da zero, ma con rispetto e valori veri. La Lazio, i suoi giocatori, l’allenatore e i tifosi hanno il diritto di respirare un’altra aria. Basta con questo clima deprimente e soffocante che toglie il fiato e la voglia di Lazio. Il calcio è passione, quella che il padrone non ha mai messo. Chiudo con mister Sarri: ha il sostegno di tutti, ma ora faccia ancora di più l’allenatore e crei una bolla per isolare i ragazzi, perché in campo si può fare molto di più. Si può allenare e giocare anche con questo gruppo, tutto sommato non scadente, per uscire dal tunnel. Il Napoli viene travolto dalla Juve. Le assenze nei campioni d’Italia hanno un peso notevole e Conte fa bene a ringraziare i ragazzi per l’impegno che stanno mettendo, ma il mister dovrebbe spiegare il perché di tutti questi infortuni. Se oggi il Napoli è fuori dalla lotta scudetto e ormai anche dalla Champions, molto ruota attorno agli infortuni muscolari subiti in questa stagione. Siamo sempre più vicino ad un fallimento e qualcuno deve spiegare.

Jolly

Il jolly di questa giornata lo pesca il Genoa con Messias, che realizza il gol vittoria. I padroni di casa segnano tre gol al Bologna, tutti di pregevole fattura, ma quello del 3-2 è un sonetto balistico di altissima qualità.