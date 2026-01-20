Inter e Milan convincono, Napoli no. Lazio sbando totale. Fiorentina per Commisso. Roma, non Malen

Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari, che analizza i temi principali della 21ª giornata di serie Ap

Prima di cominciare con la consueta rubrica, trovo giusto ricordare Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina scomparso il 17 gennaio. Un uomo simpatico, appassionato e determinato, che si è fatto spazio nel calcio credendo nelle sue idee e nelle persone. Qualche volta è stato eccessivo, ma la voglia di costruire e di combattere non gli è mai mancata. Poteva fare di più o meglio? Ora questo conta poco: una cosa è certa, Rocco ha lasciato qualcosa alla Fiorentina e al calcio italiano.Se penso a lui, penso a un Presidente, una figura che in questo calcio è sempre più sbiadita per lasciare spazio a fondi o proprietari molto distanti da questo sport.

Due di Cuori

Il primo cuore di giornata è della Fiorentina, che a Bologna vince una partita importante e pesante. Si è rivisto il gruppo, con il sacrificio di tutti. Nel giorno del ricordo del presidente Commisso, la Fiorentina ha vinto di squadra, mostrando convinzione e qualità. La strada per la salvezza è lunga, ma a Bologna è arrivato un forte segnale. Più di un segnale è arrivato anche dalla Roma, non Malen. Sì, perché contro il Torino ha fatto l’esordio il nuovo attaccante olandese Malen, che ha firmato subito la partita con tecnica e personalità. Finalmente Gasperini ha un centravanti vero. La Roma vince e allunga sulla Juve nella zona Champions. Il messaggio è chiaro ai bianconeri e non solo. La lotta scudetto? Inter, Milan e Napoli vincono tutte per 1-0: le distanze rimangono invariate, ma in campo si sono viste differenze evidenti. Convincono molto Inter e Milan, mentre il Napoli passa con sofferenza.Prova di spessore a Udine dell’Inter. La squadra di Chivu, con grande sicurezza, vince e continua a comandare. I nerazzurri creano senza concedere nulla all’Udinese e rimangono i più accreditati al titolo. Il Milan risponde con una prestazione di alto livello nella ripresa, senza concedere nulla all’avversario. Il Milan procede al Max.Passa anche il Napoli contro il Sassuolo, sempre di misura, ma quanta sofferenza per gli azzurri. Dopo questo turno, Inter e Milan sembrano poter fare più strada, mentre il Napoli appare in riserva. Gli infortuni stanno frenando gli azzurri.Gran colpo del Cagliari che, all’italiana, batte la Juventus creando un muro difensivo insuperabile. La squadra ci mette tanto cuore e Mazzitelli tanta qualità. Risultatismo totale. Non dimentico Falcone: il portiere del Lecce è un supereroe tra i pali, para tutto e mostra il suo talento. Questo ragazzo merita una top squadra di Serie A.Chiudo con il Como, che strapazza con facilità la Lazio. La squadra di Fabregas esibisce tanto calcio e qualità, sembra un piccolo Barcellona: una meraviglia. Senza chiedere permesso, il Como entra a pieno diritto nella lotta per la zona Champions.

Due di Picche

Il Napoli soffre e batte il Sassuolo: fin qui tutto bene, era necessario interrompere la “pareggite”. Invece non finiscono gli infortuni: in partita si fermano Rrahmani, Politano ed Elmas. Ormai quella degli infortuni è una costante del Napoli e, sinceramente, è davvero troppo. Più che parlare di mercato e rinforzi bisognerebbe chiedere conto di questa situazione. La squadra è stremata e decimata. Quanti giocatori servono a Conte e al suo staff per giocare su tre fronti?

La Juve finisce tra le note negative della giornata, ma solo per il risultato. Il Cagliari ha battuto i bianconeri con un solo tiro ed è difficile muovere appunti alla squadra di Spalletti. Una riflessione si potrebbe fare sul primo tempo, povero di pericolosità, e sulla mancanza di un centravanti: la grande qualità di Yildiz non può bastare. Ora la Juve deve pensare alla zona Champions: la vetta è troppo lontana, ma la strada intrapresa, con la crescita del gioco, è quella giusta.

Chiudo con la Lazio asfaltata dal Como Un’imbarazzante figuraccia. Il padrone si dovrebbe fare tante domande, ma non da oggi. Inutile aggiungere altro, storia vecchia. Giocatori spenti e distaccati. Allenatore in lotta con tutto, anche con se stesso. Nessuno sembra avere a cuore la Lazio, salvare qualcuno è impossibile. Lazio allo sbando totale.

Jolly

Fullkrug e Malen sono i jolly di giornata. Entrambi segnano due reti pesantissime, che possono valere molto nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Allegri e Gasperini hanno trovato ciò che mancava.