Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter- Lautaro altissimo livello. Gasperini e Sarri: SOS mercato. Yildiz, no così. Leao Max fattore

Inter- Lautaro altissimo livello. Gasperini e Sarri: SOS mercato. Yildiz, no così. Leao Max fattoreTUTTO mercato WEB
Marco Piccari
Oggi alle 09:01Il Due di Piccari
Marco Piccari

Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari, che analizza i temi principali della 18ª giornata

Due di Cuori

Il Milan batte di corto muso il Cagliari, tutto nel segno di Max. Il Napoli supera la Lazio con una prova di forza e grande solidità. Tutto molto bello, ma il cuore — anzi, i cuori — della 18ª giornata sono due: uno per l’Inter e l’altro per Lautaro.
L’Inter travolge il Bologna con pressione, gioco e tanta determinazione. La squadra produce tantissimo: 9 occasioni create e ben 11 tiri in porta, una forza impressionante. Nelle ultime cinque partite sono arrivate cinque vittorie, con 12 gol fatti e solo 2 subiti. In totale, 33 occasioni create, con una media di 6 a partita, e 25 tiri in porta, cinque a match. Questa squadra, in questo momento, spaventa. Lautaro non è da meno: trascina i compagni, lavora molto per la squadra, cuce il gioco e poi segna. Attaccante completo e sempre letale: 6 gol nelle ultime cinque partite e 6 punti portati alla sua squadra. Devastante. Inter e Lautaro: altissimo livello
Un cuore lo prende anche Kean, che contro la Cremonese segna il gol partita: una rete che regala un po’ di ossigeno alla Fiorentina.
Chiudo con il Como che batte l’Udinese e centra la seconda vittoria consecutiva. Squadra che sa giocare molto bene, ma anche difendersi con la Roma, la squadra di Fabregas ha la seconda migliore difesa del campionato. Spalletti e Gasperini per la zona Champions devono fare molta attenzione al Como. Continuo a far fatica a vedere i lariani in Champions, ma il campo in questo momento sta andando verso quella direzione. La considerazione è d’obbligo.

Due di Picche

Male Roma e Lazio in questo turno. Due sconfitte che aprono a una riflessione comune: bisogna intervenire sul mercato. Il ritorno di Gasperini a Bergamo è amaro: la Roma viene battuta dall’Atalanta al termine di una partita intensa e fisica, nella quale alla fine la Dea ha dimostrato qualcosa in più dal punto di vista tecnico e del gioco. La Roma, con quattro sconfitte nelle ultime cinque trasferte, conferma la sua fragilità lontano dall’Olimpico, ma ciò che pesa maggiormente è la difficoltà offensiva. I 20 gol in 18 partite (solo due in più del Genoa, in piena zona retrocessione) sono troppo pochi per poter pensare a traguardi importanti. Per inciso, rimango convinto che il gol di Scalvini fosse da annullare e sono anche perplesso sul gol annullato a Scamacca, ma detto questo la squadra di Gasperini ha prodotto veramente poco. È necessario andare sul mercato e prendere un attaccante che sappia dare qualcosa in più rispetto a Ferguson e Dovbyk — e sinceramente non ci vuole poi tanto — altrimenti la zona Champions diventa un miraggio.
Veniamo alla Lazio. Che il Napoli sia più forte e abbia nettamente meritato la vittoria non è in dubbio, ma non creare nulla e non tirare mai in porta è sembrato davvero eccessivo. Un inciso anche qui: il secondo gol del Napoli nasce da un fallo incomprensibile, letteralmente inventato dall’arbitro, da cui scaturisce la punizione che porta alla rete; anche il secondo giallo di Noslin è molto creativo e difficile da comprendere. Detto questo, la Lazio è obbligata a fare mercato: basta parole, servono i fatti. Aprire la sessione invernale dopo il blocco estivo con una cessione di un attaccante non ha alcuna logica. I 18 gol in 18 partite sono numeri da retrocessione, serviva prima un'entrata e poi l'uscita. Se poi si guarda al prossimo turno, tutto diventa ancora più inaccettabile: con Noslin squalificato, la Lazio affronterà la Fiorentina senza un attaccante. Assenza totale di programmazione. A Roma Sarri e Gasperini hanno fatto finora un grande lavoro e non possono continuare a fare miracoli. SOS mercato! Nota negativa anche per Yildiz. Sull’1-1 tra Juve e Lecce, cedere il rigore è stato un errore: in certi momenti il numero 10 deve prendersi la responsabilità e tirare. Un gesto generoso da “Libro cuore”, ma fuori contesto, che ha penalizzato la Juventus.

Jolly

Il jolly di giornata è Leão: segna il gol decisivo contro il Cagliari e trascina il Milan. Gli mancherà la continuità, ma i suoi gol pesano: sei reti e nove punti portati ai rossoneri. È il vero Max fattore del Milan.

Articoli correlati
Milan, se parte Nkunku c'è già il sostituto: possibile blitz per Cherif Milan, se parte Nkunku c'è già il sostituto: possibile blitz per Cherif
Boniek: "Inter favorita per lo scudetto, ma occhio al Milan. E c'è anche la Juventus"... Boniek: "Inter favorita per lo scudetto, ma occhio al Milan. E c'è anche la Juventus"
Torna la tabella calciomercato attiva h24 Torna la tabella calciomercato attiva h24
Altre notizie Il Due di Piccari
Inter- Lautaro altissimo livello. Gasperini e Sarri: SOS mercato. Yildiz, no così.... Inter- Lautaro altissimo livello. Gasperini e Sarri: SOS mercato. Yildiz, no così. Leao Max fattore
Ultima di Serie A del 2025, a chi credere e a chi non credere… Ultima di Serie A del 2025, a chi credere e a chi non credere…
Spalletti il rivoluzionario. Finalmente la Fiorentina. Sarri e Gasperini spuntati... Spalletti il rivoluzionario. Finalmente la Fiorentina. Sarri e Gasperini spuntati
Chivu, Gasperini, Spalletti, Sarri: la forza delle idee. Allegri e le max frenate.... Chivu, Gasperini, Spalletti, Sarri: la forza delle idee. Allegri e le max frenate. Napoli scarico
Napoli - Inter è Allegri il Max pericolo. Spalletti ci sei? Imperdonabile Folorunsho.... Napoli - Inter è Allegri il Max pericolo. Spalletti ci sei? Imperdonabile Folorunsho. Emozione Immobile
I magnifici 4. Allegri: Max delusione. Palladino ritrova la Dea I magnifici 4. Allegri: Max delusione. Palladino ritrova la Dea
Comanda la Roma di Gasp, Milan al Max corto muso. Bologna paradisiaco, la Juve è... Comanda la Roma di Gasp, Milan al Max corto muso. Bologna paradisiaco, la Juve è assente
Inter la più forte, Roma la più credibile. Milan “Max” delusione, Napoli: Conte il... Inter la più forte, Roma la più credibile. Milan “Max” delusione, Napoli: Conte il responsabile. Bologna da Champions
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
Le più lette
1 Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 gennaio
3 Terracciano è sbocciato a Cremona: "Al Milan finestra che mi ha insegnato tantissimo"
4 Classifiche a confronto: il Como ha raddoppiato! Sorride Chivu, crollo della Lazio
5 Juventus, caccia a un nove: Pellegrino il preferito. Ma spunta anche l'opzione Dzeko
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Boniek durissimo: "Gol Scamacca? Ci vuole coraggio... Arbitri italiani impauriti e schiavi del VAR"
Immagine top news n.1 Classifiche a confronto: il Como ha raddoppiato! Sorride Chivu, crollo della Lazio
Immagine top news n.2 Stato di forma: Inter prima, Milan 2°, Bologna ultimo! Fiorentina come la Roma
Immagine top news n.3 Altra prova di forza dell'Inter di Chivu. Il Bologna non c'è più, Italiano: "Diamoci una mossa"
Immagine top news n.4 Il Napoli regola 2-0 la Lazio: quarta vittoria di fila senza subire reti, ma si ferma Neres
Immagine top news n.5 Influenza, infortunio o altro: quanti uomini mercato hanno saltato la 18^ giornata di Serie A
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: Inter di nuovo al comando da sola. Bologna fermo a 26 punti
Immagine top news n.7 L'Inter risponde a Milan e Napoli: Bologna battuto 3-1, la ThuLa segna e si diverte
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.2 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
Immagine news podcast n.3 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.4 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Immagine news Altre Notizie n.3 Il ritorno del Gasp a Bergamo: Atalanta-Roma letta dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, se parte Nkunku c'è già il sostituto: possibile blitz per Cherif
Immagine news Serie A n.2 Pisa, fatta per Durosinmi: stasera l'attaccante sarà in città, domani le visite mediche
Immagine news Serie A n.3 Boniek: "Inter favorita per lo scudetto, ma occhio al Milan. E c'è anche la Juventus"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Loftus-Cheek (per ora) è un sogno di mercato: ma con Sarri fu la sua annata migliore
Immagine news Serie A n.5 Boniek durissimo: "Gol Scamacca? Ci vuole coraggio... Arbitri italiani impauriti e schiavi del VAR"
Immagine news Serie A n.6 Padovano: "Juve, prendi Lucca. David è anche forte, ma calciare un rigore così..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Hernani si allontana: c'è il Botafogo. Si stringe per Bohinen e Romano
Immagine news Serie B n.2 Perinetti: "Palermo, è l'anno buono per la A ma Monza e Venezia non staranno a guardare"
Immagine news Serie B n.3 Empoli al lavoro sulle uscite: da Tosto e Ignacchiti fino a Bianchi il punto della situazione
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Osti: "Inzaghi ha portato la sua mentalità. Pohjanpalo il colpo di cui vado più fiero"
Immagine news Serie B n.5 Da Esposito e Brunori fino a Begic: i numeri del mercato della Sampdoria
Immagine news Serie B n.6 Bari, oggi incontro con il Mantova per Vicari. In Puglia potrebbe tornare Mantovani
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, si lavora al ritorno di Galuppini dal Mantova. Zagrè verso il Pineto
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Rossetti rinnova fino al 2027
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, si teme un ridimensionamento: Raffaele a rischio, servono 3-4 top player
Immagine news Serie C n.4 Serie C, si chiude il 20^ turno: scintille nel Girone C, può esserci una nuova capolista
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Zonta: "Dispiace non aver mantenuto il vantaggio, dobbiamo lavorare tanto"
Immagine news Serie C n.6 Atalanta U23, Bocchetti: "Partita difficile. Come si esce da questi momenti? Col lavoro"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bologna, i nerazzurri vogliono riprendersi la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women spiegata da Bugeja: "La forza di questa squadra è l'unione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.6 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…