Un talento al giorno, Filip Jan Rózga: il gioiellino che ha cambiato cognome

Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
Filip Jan Rózga è un calciatore polacco, nato il 7 agosto 2006 a Skawina, una cittadina nei dintorni di Cracovia. Con un'altezza di 177 cm e un piede preferito sinistro, si è affermato come un talentuoso centrocampista offensivo, noto per la sua tecnica raffinata, il dribbling efficace nei duelli uno contro uno, la visione di gioco e una maturità tattica superiore alla sua giovane età. Nonostante la sua ascesa rapida nel mondo del calcio professionistico, Rózga ha già dimostrato di poter competere a livelli elevati, attirando l'attenzione di club europei e della nazionale polacca. Il suo percorso è segnato da un background familiare legato al calcio – suo padre era un ex giocatore – e da un cognome cambiato nel 2023, passando da Kucharczyk a Rózga per ragioni personali.

Mancino fantasioso e tecnico, è veloce palla al piede e molto bravo nell’assist e nella conclusione in porta. Personalità forte, senso del gol e grande resistenza fisica. Prodotto del Cracovia, a diciassette anni sale in prima squadra e conferma le sue grandi doti viste nelle giovanili. Lo scorso campionato si è imposto come uno dei migliori trequartisti del campionato polacco e ad agosto 2025 passa agli austriaci dello Sturm Graz con cui sta facendo bene sia in campionato che nelle coppe europee.

Nome: Filip Jan Rozga

Data di nascita: 7 agosto 2006

Nazionalità: polacco

Ruolo: centrocampista offensivo

Squadra: Sturm Graz

Assomiglia a: Bernardo Silva

