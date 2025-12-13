Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Un talento al giorno, Sidiki Chérif: la rivelazione 19enne della Ligue 1

Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
Simone Lorini

Si allunga ancora la fila di ammiratori per Sidiki Chérif, capace di mettersi in luce come una delle rivelazioni della Ligue 1. Titolare fisso, nonostante sia solamente un classe 2006, è un attaccante veloce e abile nell’attaccare la profondità: doti che nel calcio odierno vanno parecchio di moda. Dovesse continuare così e aumentare pure il bottino realizzativo, il prezzo del suo cartellino potrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi mesi. Il classe 2006 di origine guineana (vanta il doppio passaporto) è seguito in particolare da tante squadre di Bundesliga, che vedono in lui un novello Kolo Muani.

Chérif nel frattempo ha già realizzato 3 reti in questo primo scorcio di campionato. In particolare fu protagonista di una partita strepitosa al Velodrome, quando trascinò la sua squadra al pareggio contro il Marsiglia. Prove che hanno, inevitabilmente, acceso i riflettori sul talento di origine guineana.

Nome: Sidiki Chérif

Nato il: 15 dicembre 2006

Nazionalità: franco-guineano

Ruolo: attaccante

Squadra: Angers

Assomiglia a: Moise Kean

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale

