Un talento al giorno, Cassiano Kiala: il centrale a cui il Bayern ha dato fiducia

Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
Simone Lorini

Cassiano Kiala è uno dei calciatori su cui in casa Bayern sono pronti a scommettere a occhi chiusi: parliamo di un difensore centrale moderno, forte fisicamente e atletico, con un profilo simile a Dayot Upamecano: veloce, aggressivo nei duelli e abile nell'impostazione dal basso. Eccelle nella lettura del gioco, con un buon posizionamento che gli permette di anticipare gli attaccanti. È dominante nel gioco aereo nonostante non sia il più alto della categoria, grazie a un ottimo timing nei salti e una buona uso del corpo. Progressivo con la palla, sa uscire palla al piede e avviare transizioni rapide. Il suo approccio è aggressivo ma disciplinato, con una leadership naturale (ha capitanato l'U16 tedesca).

Kiala è arrivato al Bayern Campus, solo a 16 anni, nel 2024, direttamente dalle giovanili dell'Hertha. Oggi, dopo aver fatto parte del gruppo della prima squadra che ha partecipato al Mondiale per club, ha raggiunto le undici convocazioni, in una delle quale ha anche fatto il suo debutto pro ufficiale. "In estate abbiamo deciso di dare una chance a Wisdom Mike, Lennart Karl e Cassiano Kiala ", ha detto Max Eberl, direttore sportivo del Bayern, parlando della pianificazione della rosa nell'ultima finestra di mercato. A differenza del passato, ora alla Säbener Straße si punta molto sulla promozione dei giovani.

Nome: Cassiano Kiala

Nato il: 11 gennaio 2009

Nazionalità: tedesco

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Bayer Leverkusen

Assomiglia a: Leroy Sané

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale

Editoriale di Fabrizio Biasin
