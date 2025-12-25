Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Un talento al giorno, Darryl Bakola: l'OM rischia di perdere un tesoro

Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
Il gioiello più lucente del vivaio dell'OM si chiama Darryl Bakola, ma i marsigliesi rischiano di vederselo sfuggire già a giugno: il rinnovo di contratto è ancora lontano e le big che si sono interessate al giovane asso sono già molte. Bakola è nato il 30 novembre 2007 a Clichy (Hauts-de-Seine, Île-de-France). Ha origini congolesi e possiede la doppia nazionalità. Attualmente gioca come centrocampista offensivo (principalmente trequartista, ma versatile e quindi capace di giocare anche sulle ali) per l'Olympique Marsiglia in Ligue 1, con il numero di maglia 50.

Prodotto del settore giovanile dell'OM, ha iniziato la sua formazione al Racing Club de France e al Red Star FC prima di approdare all'Olympique. È stato protagonista nella vittoria della Coupe Gambardella 2024 (la coppa nazionale giovanile francese), la prima per il Marseille dal 1979, dove ha avuto un ruolo centrale. Ha fatto il suo debutto professionale con la prima squadra il 5 gennaio 2025, in una vittoria per 5-1 in Ligue 1 contro il Le Havre. Nella stagione 2025/26 ha accumulato circa 10 presenze con la prima squadra (tra Ligue 1 e UEFA Champions League), principalmente come subentrato, con una sola partita da titolare, contro il Newcastle in Champions. Giovane centrocampista tecnico e agile, noto per la visione di gioco, la creatività in fase offensiva e la capacità di inserirsi. È un profilo da "wonderkid" con alto potenziale, ma ancora in fase di sviluppo e alla ricerca di maggiore minutaggio.

Nome: Darryl Bakola

Nato il: 30 novembre 2007

Nazionalità: francese

Ruolo: trequartista

Squadra: Olympique Marsiglia

Assomiglia a: Jean Seri

