Un talento al giorno, Bartosz Mazurek: il centrocampista che ha fatto tremare Firenze
Che momento per Bartosz Mazurek! Il centrocampista polacco lo scorso 31 ottobre giocava ancora nella seconda squadra dello Jagiellonia Białystok, nella quarta divisione polacca, ma appena tre mesi dopo segnava il primo gol assoluto in Prima Sqaudra, il 31 gennaio appunto. E dopo altri 27 giorni ecco la tripletta in trasferta contro la Fiorentina in Europa Conference League.
Centrocampista classe 2007 che predilige gli inserimenti offensivi e non disdegna neppure di agire da trequartista, di statura media (almeno nel calcio, è 1 metro e 80 d'altezza) Mazurek è sotto contratto con lo Jagiellonia fino al 2028, ma nell'accordo c'è un'opzione per estendere di un altro anno. Possibile però che, soprattutto se dovesse continuare così, arrivino chiamate dal grande calcio anche prima.
Nome: Bartosz Mazurek
Nato il: 3 gennaio 2007
Nazionalità: polacco
Ruolo: centrocampista
Squadra: Jagiellonia
Assomiglia a: Dejan Stankovic
