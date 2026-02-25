Un talento al giorno, Loke Hellblad: il nuovo Holm lo ha prenotato il Verona

L’Hellas Verona ha rinforzato il reparto difensivo della formazione Primavera in inverno con l’ingaggio di Loke Hellblad, classe 2008, proveniente dal Mjällby. Difensore duttile, Hellblad nasce come terzino destro, ma può essere impiegato anche come quinto di centrocampo e difensore centrale, caratteristiche che ne aumentano il valore tattico e la prospettiva di crescita. Considerato in patria come "il nuovo Emil Holm" per il suo stile moderno e offensivo, si distingue per un fisico atletico equilibrato che gli permette di dominare i duelli sulla fascia, combinando forza nei contrasti corpo a corpo con buona accelerazione e resistenza per coprire 90 minuti ad alto ritmo.

Dal punto di vista tecnico, Hellblad ha un'ottima visione per i passaggi filtranti e i cambi di gioco, con compostezza sotto pressione e capacità di progredire palla al piede grazie a conduzioni potenti e cambio di direzione rapido. Deve ancora affinare la costanza nei duelli aerei, dove la stazza aiuta ma il timing va migliorato.

Nome: Loke Hellblad

Nato il: 28 aprile 2008

Nazionalità: svedese

Ruolo: terzino destro

Squadra: Hellas Verona

Assomiglia a: Emil Holm

