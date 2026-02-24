Un talento al giorno, Mika Wallentowitz: un'ala a costo zero dalla Germania

Tra i giocatori in scadenza a giugno prossimo, Mika Wallentowitz, nato il 28 dicembre 2007 a Gelsenkirchen, è uno dei più ambiti. Il giovane centrocampista offensivo, che milita nello Schalke 04, si distingue per una combinazione di forza fisica e agilità, che gli permette di coprire ampie zone di campo sulla fascia destra, sfruttando la stazza per vincere duelli corpo a corpo e proteggere la palla sotto pressione. Dotato di buona accelerazione e cambio di direzione, ama attaccare la profondità con la sua facilità di corsa, creare superiorità numerica con dribbling controllati e contribuire sia in fase offensiva che difensiva, mostrando versatilità come esterno destro o mezz'ala in un centrocampo a tre.

Ha una buona visione di gioco per aprire spazi tra le linee e un'intelligenza tattica che lo aiuta a posizionarsi bene senza palla, recuperando possessi con aggressività controllata. Deve ancora affinare l'equilibrio nelle scelte finali e la resistenza nei contrasti prolungati, ma complessivamente è un prospetto completo.

Nome: Mika Wallentowitz

Nato il: 28 dicembre 2007

Nazionalità: tedesco

Ruolo: ala destra

Squadra: Schalke 04

Assomiglia a: Leroy Sané

