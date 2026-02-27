Un talento al giorno, Tim Lemperle: un attaccante per ogni stagione

Tim Lemperle è un attaccante tedesco che si sta meritando l'attenzione di club anche al di fuori dei confini della Bundesliga. Diretto, concreto e implacabile sotto porta, Lemperle attacca costantemente lo spazio alle spalle della difesa, è abilissimo a ritagliarsi tasche di libertà all'interno dell'area e si fa trovare sempre pronto per la giocata. Dopo una stagione brillante conclusa con 17 partecipazioni al gol, in questa annata è attualmente a quota 8 tra reti e assist, con la ferma attenzione di aumentare i propri numeri.

Sulla carta questi numeri potrebbero non apparire spettacolari, ma chiunque segua davvero le partite sa che c'è molto di più oltre alle semplici cifre. Il suo movimento senza palla, il tempismo e l'intelligenza tattica suggeriscono chiaramente che il suo potenziale e il suo contributo effettivo vadano ben oltre quanto dicano le statistiche grezze.

Nome: Tim Lemperle

Nato il: 5 febbraio 2004

Nazionalità: tedesco

Ruolo: attaccante

Squadra: Hoffenheim

Assomiglia a: Miro Klose

