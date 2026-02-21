Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Un talento al giorno, Mathis Jangéal: un trequartista in erba con scadenza '26

Simone Lorini
Oggi alle 06:00
Simone Lorini

Il PSG ha un gioiellino in scadenza 2026, su cui è lecito aspettarsi interessamenti molto importanti in questa settimane: si chiama Mathis Jangéal, è nato il 24 giugno 2008 a Longjumeau (Francia), con origini martinicane, e gioca come centrocampista offensivo (principalmente trequartista). Come detto, è considerato uno dei talenti più interessanti del vivaio parigino, ma la scadenza a giugno prossimo mette in forte dubbio la sua permanenza in Francia.

Alto circa 1,80 m e destro naturale, si distingue per un gioco elegante e tecnico, con un tocco di palla pulito e preciso che gli permette di controllare il ritmo della partita in spazi stretti. Dotato di ottima visione di gioco, passaggi filtranti e capacità di creare superiorità numerica tra le linee, ama giocare come numero 10, ricevendo palla con il suo primo controllo impeccabile e girandosi velocemente per servire assist o concludere. Deve ancora affinare la resistenza fisica nei duelli prolungati, la costanza su 90 minuti e la forza nei contrasti difensivo, ma complessivamente è un prospetto davvero importante, con potenziale da regista offensivo completo in un sistema ad alto possesso.

Nome: Mathis Jangéal

Nato il: 24 giugno 2008

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista offensivo

Squadra: PSG

Assomiglia a: Javier Pastore

