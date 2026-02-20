Un talento al giorno, Ilyas Ansah: il bomber che amplia le opzioni dell'Union

L'Union Berlino ha annunciato qualche giorno fa essersi rinforzata con l'acquisto di Ilyas Ansah. L'attaccante ventenne arriva dal Paderborn per offrire una scelta in più alla squadra di Steffen Baumgart: nato l'8 novembre 2004 a Lüdenscheid (Germania), con doppia nazionalità tedesca e ghanese, è un centravanti imponente alto circa 1,94 e destro naturale, che combina una stazza fisica dominante con una mobilità e una tecnica sorprendenti per la sua altezza.

Dal punto di vista tecnico, Ansah si distingue per un dribbling forte e controllato, un tiro potente e un feeling palla al piede che lo rende imprevedibile: ama ricevere tra le linee, girarsi velocemente e concludere con forza o finesse, spesso sfruttando la sua esplosività per saltare l'uomo o creare superiorità. Ha un buon istinto del gol, posizionamento intelligente in area e capacità di finalizzare di testa o con entrambi i piedi anche se il destro è dominante.

Nome: Ilyas Ansah

Nato il: 8 novembre 2004

Nazionalità: tedesco

Ruolo: attaccante

Squadra: Union Berlino

Assomiglia a: Emmanuel Adebayor

