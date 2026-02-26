Un talento al giorno, José Neto: il terzino del futuro per Josè Mourinho

Mourinho non ha avuti dubbi nel far esordire in Champions José Neto (José Pedro Formoso Neto), nato il 19 aprile 2008 ad Aljustrel (Portogallo), terzino sinistro mancino del Benfica, alto 1,84 m e considerato uno dei prospetti più solidi del vivaio delle Águias. Fisicamente ben strutturato, eccelle nei duelli corpo a corpo grazie alla lunghezza delle leve e alla forza nelle spallate, vincendo molti contrasti sia in fase difensiva che in transizioni; ha una buona accelerazione sulla lunga distanza e resistenza per coprire la fascia per tutti i 90 minuti, con un baricentro equilibrato che gli permette cambi di direzione decenti nonostante l'altezza.

Si distingue per cross precisi e flottati, passaggi progressivi accurati e un'ottima capacità di impostare dal basso, mostrando compostezza sotto pressione e visione per lanciare in profondità o aprire il campo con cambi di gioco. Meticoloso in entrambe le fasi, anticipa bene le azioni avversarie, recupera palla con intelligenza e contribuisce al pressing alto, rendendolo un profilo moderno per una difesa a quattro o a tre con spinta offensiva. Dal punto di vista tecnico, Neto è un terzino "completo" e disciplinato: ha un primo controllo pulito, dribbling controllato in spazi stretti e un buon tiro da fuori, con propensione a sovrapporsi e creare superiorità numerica sulla sinistra.

Nome: José Neto

Nato il: 19 aprile 2008

Nazionalità: portoghese

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Benfica

Assomiglia a: Nuno Mendes

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale