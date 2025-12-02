Un talento al giorno, Holger Quintero: l'Arsenal prenota i due gemelli 'maravilla'

L'Arsenal ha raggiunto un accordo per l'acquisto dei gemelli ecuadoriani Edwin e Holger Quintero, talenti sedicenni provenienti dall'Independiente Del Valle. L'intesa è stata siglata dopo che i fratelli Quintero si sono recati a Londra questa settimana per unirsi all'Arsenal. L'accordo è già in vigore, ma il trasferimento sarà effettivo e valido soltanto a partire dal 2027, quando i due giocatori compiranno i 18 anni.

Holger Quintero è un talento emergente dell'accademia di Independiente del Valle, noto per la sua intelligenza tattica e superiorità tecnica rispetto ai coetanei. Gioca principalmente come ala destra, con intensità alta e principio "pass and move": è sempre in movimento, privilegia il tocco di prima e il gioco one-touch. Eccezionale nel leggere il gioco, individua spazi in profondità e serve assist con passaggi filtranti precisi. Scatto esplosivo, accelerazioni su lunghe distanze e cambi di direzione rapidi; stile di corsa fluido. Controllo palla eccellente, dribbling stretto e capacità di finalizzare (25 gol in 42 partite U13/U15, 2022-2023). Entrambi sono vicecampioni sudamericani U15, con Edwin che giocato la finale da titolare e Holger da subentrante.

Nome: Edwin e Holger Quintero

Nato il: 15 agosto 2009

Nazionalità: ecuadoriano

Ruolo: ala destra

Squadra: Independiente del Valle

Assomiglia a: Cristian Tello

