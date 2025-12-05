Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Un talento al giorno, Gabri Valero: la risposta madrilena a Yamal, assicura Marcelo

Un talento al giorno, Gabri Valero: la risposta madrilena a Yamal, assicura MarceloTUTTO mercato WEB
Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
Simone Lorini

In una recente intervista, l'ex Real Madrid Marcelo ha voluto puntare i riflettori su una promessa che sta emergendo tra le fila merengues: Gabri Valero: "C'è un giocatore ora nella squadra Juvenil A del Real Madrid che si chiama Gabri. È di prim'ordine, mi piace", ha detto Marcelo. "Probabilmente arriverà in prima squadra perché dribbla incredibilmente bene, come Lamine, ha un controllo di palla fantastico", ha aggiunto l'ex terzino.

Gabri Valero Carretero, nato il 3 agosto 2007 a Minorca, è un centrocampista centrale mancino di 18 anni, alto 172 cm e pesante 60 kg, in forza al Real Madrid U19 (maglia n. 21) dal luglio 2025, dopo un percorso nelle giovanili madridiste (Under-15 dal 2021). Proveniente da club come Pozuelo, EFMO Boadilla e Las Rozas, eccelle in un ruolo versatile da mediano box-to-box, con enfasi su transizioni rapide e recuperi palla. Eccellente nel ricevere palla sotto pressione, con un tocco pulito che gli permette di orientare il gioco verso l'avanti. Preferenza per passaggi corti-medi (media 85% precisione), con visione per inserimenti tra le linee.

Nome: Gabri Valero

Nato il: 3 agosto 2007

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: centrocampista/fantasista

Squadra: Real Madrid

Assomiglia a: Arda Guler

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale

Articoli correlati
Altre notizie Il Talento del Giorno
Un talento al giorno, Gabri Valero: la risposta madrilena a Yamal, assicura Marcelo... Un talento al giorno, Gabri Valero: la risposta madrilena a Yamal, assicura Marcelo
Un talento al giorno, Johannes Moser: il gioiellino che ha strabiliato il Mondiale... Un talento al giorno, Johannes Moser: il gioiellino che ha strabiliato il Mondiale U17
Un talento al giorno, Edwin Quintero: l'Arsenal prenota i due gemelli 'maravilla'... Un talento al giorno, Edwin Quintero: l'Arsenal prenota i due gemelli 'maravilla'
Un talento al giorno, Holger Quintero: l'Arsenal prenota i due gemelli 'maravilla'... Un talento al giorno, Holger Quintero: l'Arsenal prenota i due gemelli 'maravilla'
Un talento al giorno, Josué Ndenge Kongolo: il centrale emergente dei Diavoli Rossi... Un talento al giorno, Josué Ndenge Kongolo: il centrale emergente dei Diavoli Rossi
Un talento al giorno, Mathys Detourbet: la stella della Ligue 2 gioca a Troyes Un talento al giorno, Mathys Detourbet: la stella della Ligue 2 gioca a Troyes
Un talento al giorno, Justin Janssen: il nuovo Højbjerg gioca al Nordsjælland Un talento al giorno, Justin Janssen: il nuovo Højbjerg gioca al Nordsjælland
Un talento al giorno, Mishel Nduka: l'Arsenal coccola il nuovo Musiala Un talento al giorno, Mishel Nduka: l'Arsenal coccola il nuovo Musiala
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
Le più lette
1 Allegri, c’è la cabala: dal 2023 chi va fuori agli ottavi di Coppa Italia vince lo scudetto
2 Calciomercato No stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 dicembre
3 Yaya Tourè riaccende la faida con Guardiola: "Non vedo un uomo, ma un serpente"
4 Diluvia su Napoli: Conte sfida la Juve in emergenza totale, anche Lobotka ko
5 Coppa Italia, il tabellone si va completando. E inciderà anche sullo stage azzurro
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, buona la seconda contro il Milan: Sarri spegne le polemiche e ai quarti trova Italiano
Immagine top news n.1 Diluvia su Napoli: Conte sfida la Juve in emergenza totale, anche Lobotka ko
Immagine top news n.2 Juventus, interventi riusciti per Gatti e Vlahovic: i tempi di recupero. Perin: “Spalletti il top”
Immagine top news n.3 Lazio, Sarri: "Insigne? Per me è come un figlio, ma decide la società"
Immagine top news n.4 Allegri: "Nessun passo indietro, la Lazio ha vinto pur avendo più difficoltà rispetto a sabato"
Immagine top news n.5 Lazio-Milan 1-0, le pagelle: Maignan è Magic, Zaccagni fa il Klose. Jashari, chi ben comincia...
Immagine top news n.6 Coppa Italia, il tabellone: mancano solo le avversarie di Inter e Napoli
Immagine top news n.7 La Lazio si vendica del ko in campionato e conquista il pass per i quarti: Milan battuto 1-0
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.3 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.4 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Bernardi: "Sappiamo cosa voglia dire affrontare le U23. Ma siam pronti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Dybala-Roma, il futuro sarà ancora insieme? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Napoli favorito sulla Juve nonostante le assenze. E sul Como dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato No stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Justin Kluivert non dimentica la Roma: "Spero nello Scudetto. De Rossi? Speciale"
Immagine news Serie A n.3 Xavi approva il Mondiale a 48 squadre: "Calcio strumento che cambia la vita di un Paese"
Immagine news Serie A n.4 Allegri, c’è la cabala: dal 2023 chi va fuori agli ottavi di Coppa Italia vince lo scudetto
Immagine news Serie A n.5 Maicon scalpita già: "Primo Mondiale con così tante nazionali, sono molto emozionato"
Immagine news Serie A n.6 Sella approva il gesto di Dzeko: "Alla Fiorentina servono giocatori che ci mettono la faccia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Scognamiglio: "Bonetti può fare una grande carriera. Felici del suo rinnovo"
Immagine news Serie B n.2 Lamanna: "A Monza con Berlusconi non facevamo caso alla categoria. Non ci mancava nulla"
Immagine news Serie B n.3 Bari, Vicari: "La paura fa parte della vita, ma vuol dire che ti teniamo. Oggi data una risposta"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Bonetti: "Giorno speciale, voglio ripagare la fiducia". E sul paragone con Bastoni...
Immagine news Serie B n.5 Bari, Vivarini: "Ripartiamo dall'atteggiamento, pari importante su campo difficile"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Abate: "La fortuna non ci aiuta, 14 tiri e non abbiamo fatto gol"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Visita a sorpresa in casa Lecco: L'ex Milan Cristian Zapata assiste all'allenamento
Immagine news Serie C n.2 Cerignola, Emmausso: "Gli obiettivi ce li creiamo noi. Sogno la A, vale sempre crederci"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Vescovi: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Ma non guardo la classifica"
Immagine news Serie C n.4 Foggia, possibile svolta societaria all'orizzonte: prime interlocuzioni con un gruppo del nord
Immagine news Serie C n.5 Arzignano, Bernardi: "Sappiamo cosa voglia dire affrontare le U23. Ma siam pronti"
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Coccia prima del Gubbio: "Vogliamo arrivare al giro di boa con più punti possibili”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Venezia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Severini: "Un onore vestire la maglia della Fiorentina. Voglio vincere un trofeo qui"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve, Rosucci: "In Champions percorso incredibile. Con lo United spero in uno Stadium pieno"
Immagine news Calcio femminile n.3 Spagna-Germania da record: oltre 55mila presenze allo stadio. Mai così tante per la nazionale
Immagine news Calcio femminile n.4 Clelland: "Sassuolo, la mia seconda casa. Col tempo ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Comitato Esecutivo UEFA: all’Italia l’organizzazione dell’Europeo Under 19 Femminile 2029
Immagine news Calcio femminile n.6 Women's EURO 2029 si disputerà in Germania. Ceferin: "Sarà un torneo indimenticabile"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?