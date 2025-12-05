Un talento al giorno, Gabri Valero: la risposta madrilena a Yamal, assicura Marcelo

In una recente intervista, l'ex Real Madrid Marcelo ha voluto puntare i riflettori su una promessa che sta emergendo tra le fila merengues: Gabri Valero: "C'è un giocatore ora nella squadra Juvenil A del Real Madrid che si chiama Gabri. È di prim'ordine, mi piace", ha detto Marcelo. "Probabilmente arriverà in prima squadra perché dribbla incredibilmente bene, come Lamine, ha un controllo di palla fantastico", ha aggiunto l'ex terzino.

Gabri Valero Carretero, nato il 3 agosto 2007 a Minorca, è un centrocampista centrale mancino di 18 anni, alto 172 cm e pesante 60 kg, in forza al Real Madrid U19 (maglia n. 21) dal luglio 2025, dopo un percorso nelle giovanili madridiste (Under-15 dal 2021). Proveniente da club come Pozuelo, EFMO Boadilla e Las Rozas, eccelle in un ruolo versatile da mediano box-to-box, con enfasi su transizioni rapide e recuperi palla. Eccellente nel ricevere palla sotto pressione, con un tocco pulito che gli permette di orientare il gioco verso l'avanti. Preferenza per passaggi corti-medi (media 85% precisione), con visione per inserimenti tra le linee.

Nome: Gabri Valero

Nato il: 3 agosto 2007

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: centrocampista/fantasista

Squadra: Real Madrid

Assomiglia a: Arda Guler

